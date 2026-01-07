La Policía desmantela el principal punto de abastecimiento de metanfetaminas de Europa desde Tenerife

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la DEA (Drug Enforcement Administration), han logrado desmantelar por completo una organización criminal hispano-mexicana considerada el principal punto de abastecimiento de metanfetaminas de Europa, en lo que constituye la segunda fase de la operación Saga. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, se salda con nueve detenidos, acusados de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Entre ellos destacan un miembro del Cártel de Sinaloa y un empresario que utilizaba su empresa de mármol para introducir la droga en territorio europeo.

La operación se remonta a 2023, cuando la primera fase de la Saga permitió la intervención de 1.800 kilos de metanfetamina, la segunda mayor aprehensión de este tipo en Europa, afectando rutas en Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante. Tras este golpe, las autoridades detectaron que la organización estaba intentando reestructurarse, lo que motivó nuevas investigaciones que culminaron con la detención de los responsables de envíos recientes.

En julio de 2024, la red envió 40 kilos de metanfetamina ocultos en la base de una estatua de más de un metro y medio con destino Tenerife, siendo arrestado el receptor, un histórico narcotraficante de la Isla. Posteriormente, en septiembre, se identificó a un miembro del Cártel de Sinaloa escondido en un piso de Madrid, al que se le pagaban 2.500 euros mensuales por guardar silencio, debido a su participación en la introducción de los 1.800 kilos de metanfetamina intervenidos en Alicante.

La red también había enviado 38 kilos de marihuana a Finlandia, donde la colaboración con la Aduana finlandesa permitió detener al receptor que había viajado exclusivamente para hacerse cargo del estupefaciente.

Uno de los hallazgos más sorprendentes se produjo durante el registro de una nave industrial de un empresario vinculado a la red, donde se encontraron casi 3 millones de euros escondidos en un búnker bajo el suelo. Paralelamente, se localizó al líder de la organización, que coordinaba las operativas de narcotransporte entre Dubái y México.

En total, los registros se llevaron a cabo en siete domicilios ubicados en Valencia, Alicante, Málaga y Madrid, donde se incautaron siete relojes de lujo, siete móviles, dispositivos de geolocalización y diversa munición.

La operación concluyó con tres de los nueve detenidos ingresando en prisión, poniendo fin a lo que los investigadores consideran el entramado criminal más potente de Europa en tráfico de drogas de síntesis.