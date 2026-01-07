El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de un nuevo episodio de inestabilidad en Tenerife: "Los modelos apuntan a un escenario con temperaturas por debajo de lo habitual durante semanas"

Los tinerfeños se preparan para una semana marcada por el cambio de tiempo, en la que tocará sacar las sudaderas, los abrigos y los paraguas. Las previsiones apuntan a un descenso notable de las temperaturas y a la llegada de lluvias en varias zonas del Archipiélago. Así lo ha anunciado el meteorólogo Rubén Vázquez, de Meteovigo, que alerta de un episodio más invernal de lo habitual para estas fechas.

Según el avance de Rubén Vázquez, Canarias encara los próximos días con un escenario meteorológico más inestable de lo habitual para esta época del año.

Modelo europeo ECMWF para hoy miércoles 7 de enero / Meteored

Los modelos atmosféricos apuntan a la posible llegada de frentes atlánticos y entradas de aire marítimo polar, una situación que podría traducirse en lluvias repartidas por el archipiélago y temperaturas más bajas de lo normal, con especial incidencia en Tenerife.

Tenerife vive un invierno puro

El invierno está dejando periodos prolongados de temperaturas inferiores a la media y una circulación del frente polar más activa de lo habitual. El meteorólogo explica que "las temperaturas se están manteniendo durante periodos más prolongados por debajo de lo habitual", una dinámica que, según los modelos, continuará en las próximas semanas.

Precipitación acumulada en Tenerife

Aunque los episodios más extremos se están concentrando en la Península, Canarias no queda al margen de esta configuración atmosférica. La tendencia apunta a una mayor frecuencia de situaciones inestables, con frentes que podrían descender de latitud y alcanzar el archipiélago.

Las islas occidentales serán las más afectadas

Según los modelos, las precipitaciones afectarán sobre todo a las islas occidentales, con La Palma como una de las más expuestas, aunque también se esperan lluvias en Gran Canaria y Tenerife, especialmente en las vertientes norte, donde los acumulados podrían ser más significativos.

Modelo ECMWF para el jueves 8 de enero / Meteored

Tenerife podría registrar precipitaciones más marcadas en su cara norte: "Las precipitaciones más destacables se concentran en el norte de Gran Canaria, Tenerife y La Palma", aunque no se descartan chubascos en otros puntos del archipiélago de forma más irregular.

Este es el tiempo que hará en Tenerife en los próximos días

El tiempo previsto por Rubén Vázquez combina intervalos nubosos, chubascos intermitentes y un descenso térmico moderado. Las lluvias serían más probables en el norte y nordeste de la isla, mientras que el sur quedaría más resguardado, aunque con aumento de la nubosidad.

Temperatura en Canarias

Las temperaturas se mantendrán por debajo de la media, tanto en valores máximos como mínimos. Esta situación podría prolongarse al menos hasta la segunda quincena de enero, con ligeros altibajos cuando el anticiclón se refuerce de forma transitoria.

Avisos por viento y mar en el entorno canario

En cuanto al viento y el estado de la mar, el meteorólogo advierte de episodios puntuales de viento moderado a fuerte, especialmente en Gran Canaria y las islas occidentales, con mar de fondo y condiciones costeras algo alteradas durante algunos días. Aunque no se esperan fenómenos extremos de forma generalizada, sí se recomienda precaución en zonas expuestas.

Más allá del corto plazo, Rubén Vázquez insiste en que la tendencia atmosférica sigue marcada por bloqueos anticiclónicos en latitudes altas, lo que favorece la llegada de borrascas hacia latitudes más bajas. Este patrón podría mantener a Canarias bajo un escenario más húmedo y fresco de lo habitual, al menos durante buena parte de enero.

"El frente polar podría seguir descendiendo de latitud y afectando no solo a la Península, sino también a Canarias", señala el meteorólogo, que no descarta nuevos episodios de lluvias en el archipiélago si se confirma esta configuración.