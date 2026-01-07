Un incendio afecta a seis viviendas y garajes en el sur de Tenerife
El fuego se inició en la calle Lanzarote, dentro del municipio de Guía de Isora
Un incendio se ha declarado este lunes en un edificio de seis viviendas y un garaje situado en la calle Lanzarote, Playa San Juan, municipio de Guía de Isora.
Los servicios de emergencia se han desplazado al lugar, incluyendo bomberos, Policía Local y ambulancias del SUC, para controlar las llamas y evacuar a los residentes si fuera necesario.
Por el momento no se han reportado víctimas, aunque se están evaluando los daños materiales en las viviendas y en el garaje afectado.
El suceso ha generado importantes columnas de humo visibles desde distintos puntos del municipio y las autoridades recomiendan evitar la zona mientras se desarrollan las labores de extinción y seguridad.
Se investigan las causas del incendio, que todavía se encuentran bajo determinación por los bomberos y la Guardia Civil.
