Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasRebajas 2026Situación en VenezuelaCD TenerifeLotería de El NiñoCataratas en Tenerife
instagramlinkedin

Un incendio afecta a seis viviendas y garajes en el sur de Tenerife

El fuego se inició en la calle Lanzarote, dentro del municipio de Guía de Isora

Incendio en Guía de Isora

Incendio en Guía de Isora

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un incendio se ha declarado este lunes en un edificio de seis viviendas y un garaje situado en la calle Lanzarote, Playa San Juan, municipio de Guía de Isora.

Los servicios de emergencia se han desplazado al lugar, incluyendo bomberos, Policía Local y ambulancias del SUC, para controlar las llamas y evacuar a los residentes si fuera necesario.

Por el momento no se han reportado víctimas, aunque se están evaluando los daños materiales en las viviendas y en el garaje afectado.

El suceso ha generado importantes columnas de humo visibles desde distintos puntos del municipio y las autoridades recomiendan evitar la zona mientras se desarrollan las labores de extinción y seguridad.

Se investigan las causas del incendio, que todavía se encuentran bajo determinación por los bomberos y la Guardia Civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Chasnera se estrena con el primero de El Niño: “Era el único premio que nos faltaba por dar”
  2. La Aemet prevé lluvias persistentes en la segunda mitad del día en Tenerife
  3. La Aemet advierte: Tenerife estrenará 2026 con alertas por chubascos acompañados de tormentas y fuerte viento
  4. La Aemet alerta de lluvias y rachas muy fuertes este miércoles en Tenerife
  5. La Aemet avisa: las temperaturas bajan este domingo en Tenerife y habrá heladas en el Teide
  6. La Aemet actualiza los avisos por la borrasca Francis: más peligro en La Palma
  7. No es Bali, es Tenerife: las intensas lluvias dejan impresionantes imágenes de cataratas en los barrancos Tenerife
  8. La Aemet prevé vientos de hasta 100 kilómetros hora este viernes en Tenerife

Un incendio afecta a seis viviendas y garajes en el sur de Tenerife

La Policía Nacional lanza un aviso a los padres y madres tinerfeños: "No amenaces a los niños con que la policía se los llevará"

La Policía Nacional lanza un aviso a los padres y madres tinerfeños: "No amenaces a los niños con que la policía se los llevará"

La Policía desmantela el principal punto de abastecimiento de metanfetaminas de Europa desde Tenerife

La Policía desmantela el principal punto de abastecimiento de metanfetaminas de Europa desde Tenerife

La Isla Baja se da un primer premio

La Isla Baja se da un primer premio

Ni roban contraseñas ni clonan la tarjeta SIM: así es la nueva estafa en WhatsApp que accede a tus archivos y ya afecta a los tinerfeños

Ni roban contraseñas ni clonan la tarjeta SIM: así es la nueva estafa en WhatsApp que accede a tus archivos y ya afecta a los tinerfeños

Detenidas diez personas que comercializaban con productos falsificados en un mercadillo de Arona

Detenidas diez personas que comercializaban con productos falsificados en un mercadillo de Arona

La Aemet prevé un miércoles gris en Tenerife con lluvias, viento fuerte y heladas en cumbres

La Aemet prevé un miércoles gris en Tenerife con lluvias, viento fuerte y heladas en cumbres

El presupuesto de Arico incluye 8,8 millones para optimizar los servicios básicos

Tracking Pixel Contents