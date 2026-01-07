Un incendio afecta a seis viviendas y garajes en el sur de Tenerife

Un incendio se ha declarado este lunes en un edificio de seis viviendas y un garaje situado en la calle Lanzarote, Playa San Juan, municipio de Guía de Isora.

Los servicios de emergencia se han desplazado al lugar, incluyendo bomberos, Policía Local y ambulancias del SUC, para controlar las llamas y evacuar a los residentes si fuera necesario.

Por el momento no se han reportado víctimas, aunque se están evaluando los daños materiales en las viviendas y en el garaje afectado.

El suceso ha generado importantes columnas de humo visibles desde distintos puntos del municipio y las autoridades recomiendan evitar la zona mientras se desarrollan las labores de extinción y seguridad.

Se investigan las causas del incendio, que todavía se encuentran bajo determinación por los bomberos y la Guardia Civil.