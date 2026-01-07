El gran centro tecnológico de Canarias estará en el ITER de Tenerife

El gran centro tecnológico de Canarias estará ubicado en el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), entidad del Cabildo de Tenerife. El paso definitivo para hacer realidad este proyecto es la reordenación del espacio urbanístico de la sede de Granadilla de Abona. Este es el sentido de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) del anuncio sobre la información pública durante 45 días hábiles del documento del estudio ambiental estratégico que ratifica esos cambios. La iniciativa es una de las más importantes de la Consejería de Innovación y responde a un sector en alza que ya da trabajo a 15.700 tinerfeños según los datos de un estudio presentado hoy mismo.

Reordenación

El consejero insular del área, Juan José Martínez, considera que se trata de "un paso necesario para regularizar el ordenamiento del complejo de edificaciones del ITER, así como los distintos usos actuales". Pero lo más importante, subraya, es "el desarrollo de las parcelas que están disponibles para equipamientos de un centro tecnológico, de I+D y productor de energías renovables".

Modificación del PIOT

En el pleno del Cabildo de Tenerife del pasado noviembre se aprobó la modificación menor del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) para el polígono industrial del Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER). El objetivo es actualizar su ordenación; reducir parcelas de 14 a 4 para adecuarlo a la realidad actual de la investigación y desarrollo en energías renovables; resolver la situación de las casas bioclimáticas y el centro de animales, lo que generó el debate sobre su uso y compatibilidad con la actividad principal del ITER, aunque se aprobó de forma mayoritaria.

Plataforma de renovables

El ITER y el centro tecnológico gallego ITG firmaron, en relación con las iniciativas de crecimiento del ente, un acuerdo para desarrollar una plataforma que gestione el almacenamiento y la generación de energías renovables. Este convenio permitirá a ambas instituciones unir sus capacidades en inteligencia artificial (IA), monitorización avanzada, energías renovables y despliegue de infraestructuras energéticas para acelerar la digitalización del sector y avanzar hacia modelos más eficientes y sostenibles.

Optimización de recursos

La nueva plataforma estará orientada a la integración y gestión optimizada de recursos energéticos -incluyendo generación renovable, almacenamiento y cargas flexibles- mediante algoritmos de IA , gemelos digitales y herramientas avanzadas de control. Su desarrollo aprovechará las instalaciones experimentales, laboratorios energéticos y redes de microredes que tanto el ITER como ITG tienen operativas en Tenerife y Galicia.

Juan José Martínez valora que ·de los 15.705 empleos vinculados a las actividades relacionadas con la I+D+i en Tenerife, "casi 1.600 se han generado en los dos últimos años", los del actual mandato insular de CC y PP, lo cual supone "una proporción muy importante, más del 10%, desde que estamos impulsando este tipo de políticas en la Isla con el liderazgo de nuestra presidenta Rosa Dávila".

La sede

El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables ocupa medio millón de metros cuadrados en medio del paisaje hostil del sur de la Isla, en el municipio de Granadilla de Abona, para conformar el mayor laboratorio científico de carácter público de toda la Macaronesia. Un punto de encuentro para la innovación, el desarrollo y la investigación, la famosa ecuación de I+D+i que se relaciona con la capacidad tecnológica y, por lo tanto, con el avance de una sociedad.

Empresa pública

El ITER es una empresa pública, con participación mayoritaria del Cabildo , que desde 1990 desempeña su labor en los campos de investigación y desarrollo para el uso de fuentes de energías renovables, implementación de nuevas tecnologías y medio ambiente. El Instituto se divide en grandes áreas: Renovables, Ingeniería y Medio Ambiente, además de varias instalaciones dedicadas a la difusión de sus actividades y a la información de lo que se investiga.

Tenerife, líder en Innovación

Tenerife lidera la innovación y el empleo en I+D+i como demuestra que en 2025, el 51% de las empresas del sector en Canarias estaban alojadas en la Isla donde se concentra el 68,5% del empleo. Así lo explicó la presidenta insular, Rosa Dávila, acompañada del consejero de Investigación, Innovación y Desarrollo del Cabildo, Juan José Martínez, y del director de Consultoría de Corporación 5, José Miguel González, autor del estudio regional cuyos resultados desgranaron.

Eje tecnológico

Tenerife se convierte en el 'hub' tecnológico del Archipiélago en los últimos años, además de un atractivo 'ecosistema' para nuevos inversores que diversifican la economía, como el audiovisual. Aún quedan "desafíos" del sector para incrementar su eficacia y consolidarse, pero este trabajo muestra un crecimiento notable tanto en el número de empresas como en la creación de empleo cualificado.

Desde la izquierda, Juan José Martínez, Rosa Dávila y José Miguel González, ayer / El Día

Empresas

Según el informe, entre 2020 y 2025 Tenerife experimentó un incremento del 45,7% en el número de empresas dedicadas a actividades de I+D, alcanzando un total de 35. Este aumento refuerza la isla como un centro clave para el impulso de la economía del conocimiento y el desarrollo de proyectos innovadores en diversas áreas tecnológicas.

Economía del conocimiento

La presidenta Rosa Dávila destacó que "estos datos demuestran que Tenerife está avanzando a pasos firmes hacia una economía del conocimiento". Añadió que "el crecimiento en sectores como la tecnología y la innovación son una prueba del trabajo para fortalecer la competitividad de nuestra isla".

Transformación

“Estamos comprometidos en seguir siendo líderes en I+D+i y en crear oportunidades para nuestras empresas y profesionales" aseguró Dávila. "La innovación es la clave para un futuro más próspero y sostenible para Tenerife", subrayó antes de concluir: "Nuestra responsabilidad es continuar impulsando esta transformación".

Trabajadores

El empleo relacionado con la innovación en Tenerife registró un incremento del 42% entre noviembre de 2020 y noviembre de 2025, alcanzando los 15.705 trabajadores en el sector. Este crecimiento es especialmente relevante en actividades de I+D, donde Tenerife concentra un 68,5% del empleo generado en Canarias.

Sectores

El sector tecnológico experimentó un aumento del 26,8%, con una significativa suma de empresas dedicadas a la programación, consultoría y servicios de información. Por otro lado, el audiovisual también registró un crecimiento destacado, con un 53,2% más de empresas en Tenerife entre 2023 y 2025.

Industria

En cuanto a los sectores más destacados, la industria tecnológica duplicó su tamaño desde 2012, consolidando a Tenerife como un hub tecnológico regional. Por su parte, el sector audiovisual ha mostrado un crecimiento sostenido, alcanzando en 2025 las 139 empresas, lo que representa el 55,1% del total de Canarias.

Confianza empresarial

El consejero Juan José Martínez explicó que "estos datos reflejan la confianza que las empresas tienen en Tenerife como un entorno favorable para el desarrollo de nuevas ideas". Además del impacto positivo en el empleo, Tenerife sigue consolidándose como el principal polo de atracción para proyectos innovadores en Canarias. La Isla reflejó un incremento del 31,8% en el número de empresas vinculadas a actividades de I+D+i en los últimos años, lo que subraya el dinamismo del ecosistema empresarial tinerfeño.

Captación de fondos

Martínez precisó, además, que Santa Cruz de Tenerife, como provincia, está "muy por debajo" de su capacidad de absorción de fondos del CDTI, el principal canalizador de los recursos estatales y europeos para desarrollar actividades innovadoras. El Cabildo ha solicitado a la entidad homologar al Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT) como una agencia de información y de gestión de programas de financiación para que las empresas de la Isla tengan un interlocutor "mucho más próximo y vinculado" con su actividad.

Cotizaciones

El autor del informe, José Miguel González, destacó que se ha producido en los últimos años un crecimiento del 125 % en las cotizaciones a la Seguridad Social en el ámbito del I+D+i.

Desafíos

A pesar de los avances, existen desafíos que requieren atención, especialmente en sectores como la industria química y farmacéutica, que ha mostrado una ligera contracción en los últimos años. Sin embargo, el de fabricación de maquinaria, equipos y vehículos, aunque en retroceso, conserva un potencial estratégico como motor de la modernización industrial en la isla, especialmente en el contexto de la transición hacia procesos productivos más sostenibles.