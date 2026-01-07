Ni roban contraseñas ni clonan la tarjeta SIM: así es la nueva estafa en WhatsApp que accede a tus archivos y ya afecta a los tinerfeños
Mediante este fraude los ciberdelincuentes consiguen acceder a los datos confidenciales de las víctimas
La plataforma de WhatsApp se ha convertido en uno de los medios más utilizados por los ciberdelincuentes, a través de esta aplicación consiguen obtener los datos personales de sus víctimas y aprovecharlas para vaciar las cuentas bancarias.
Este nuevo fraude que afecta a muchos usuarios de la aplicación de mensajería no necesita contraseñas ni duplicados de tarjeta SIM, tan solo es necesario que la víctima siga una serie de pasos habituales y los delincuentes podrán acceder a sus archivos, conversaciones y contactos.
¿Qué es el `ghost pairing´ y por qué es tan peligroso?
El ghost pairing consiste en la vinculación de dispositivos, a través de la cual se permite utilizar la misma cuenta de WhatsApp en móviles, ordenadores o tablets. Se trata de un `secuestro silencioso´ donde los estafadores consiguen vincular la cuenta sin necesidad de utilizar contraseñas ni robar la tarjeta SIM.
Esto lo consiguen mediante mensajes previos, que pueden llegar desde la misma aplicación, desde alguna red social e incluso desde un contacto cercano. El texto enviado incluye un enlace que dirige a la víctima una página falsa donde empieza la estafa.
De esta manera, los ciberdelincuentes consiguen que sea la propia víctima quien les dé permiso para acceder a sus datos, creyendo que está realizando un proceso habitual y seguro.
Esto es lo que ocurre cuando el delincuente obtiene el acceso
Una vez el ciberdelincuente consigue el acceso total a la cuenta de WhatsApp de la víctima puede:
- Leer las conversaciones
- Descargas fotos, vídeos y audios privados de las víctimas
- Acceder a la lista de contactos
- Enviar mensaje suplantando la identidad de la víctima
El verdadero problema llega cuando la víctima continúa utilizando con normalidad su cuenta de WhatsApp, ya que no conoce que está sufriendo una estafa.
Cómo evitar caer en este fraude
Las autoridades recuerdan que la clave es la desconfianza y recuerdan que WhatsApp nunca solicita códigos de acceso ni verificaciones mediante enlaces externos. Cuando esto ocurra a la víctima le debe saltar una alerta y no caer en la trampa.
Además, aconsejas siempre:
- Revisar frecuentemente los `Dispositivos vinculados´ en los ajustes de WhatsApp.
- Cerrar cualquier sesión que genere sospecha.
- Activar la verificación, que garantiza más seguridad.
- Desconfiar siempre de los enlaces, aunque venga de contactos conocidos.
Por ello, cuando un ciudadano se enfrente a cualquier tipo de estafa debe alertar a los cuerpos de seguridad para que comiencen a investigarla y alerten al resto de la población.
