Medio ambiente
Culmina el plan de restauración de Mesa Mota y San Roque
El proyecto municipal mejora el entorno natural, controla las especies invasoras, refuerza la seguridad y genera 72 empleos
E. D.
El Ayuntamiento de La Laguna ha finalizado el Plan de Empleo Rural Recuperación ambiental en la Mesa Mota y en las Laderas de San Roque. Se trata de una actuación desarrollada entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del pasado 2025 que permitió ejecutar trabajos de restauración ambiental, mejora paisajística y conservación del suelo en dos enclaves «de alto valor natural del municipio». El proyecto contó con un equipo de 72 personas, que realizó labores de desbroce manual, limpieza de senderos, eliminación de especies invasoras, reposición de plantas muertas y su repoblación con especies autóctonas, siguiendo criterios técnicos de conservación ambiental y seguridad.
En la Mesa Mota, los trabajos se centraron en el desbroce de material vegetal seco, la limpieza de caminos y zonas repobladas y la eliminación de especies invasoras. En este espacio natural se trasplantaron del orden de 134 ejemplares de especies propias del monteverde y del bosque termófilo, como viñátigos, fayas, pinos canarios, sabinas, cedros y madroños, procedentes del vivero de La Tahonilla, con riegos periódicos y protección individualizada.
En las laderas de San Roque, los trabajos incluyeron desbroces manuales, acondicionamiento de caminos, protección del suelo mediante acolchados vegetales y la reposición de 80 plantas de especies autóctonas, como mocanes, fayas, pinos canarios, hipéricos, palo de sangre o jocamas. Además, se intervino en zonas especialmente erosionadas y en espacios ajardinados próximos, como la plaza de la ermita de San Roque y áreas verdes de Las Quinteras. El Plan de Empleo Rural del Consistorio lagunero permitió también la eliminación controlada de numerosas especies invasoras, entre ellas rabo de gato, tuneras, tabaco moro, caña común, eucaliptos, acacias o tartagueros.
- La Chasnera se estrena con el primero de El Niño: “Era el único premio que nos faltaba por dar”
- La Aemet prevé lluvias persistentes en la segunda mitad del día en Tenerife
- La Aemet advierte: Tenerife estrenará 2026 con alertas por chubascos acompañados de tormentas y fuerte viento
- La Aemet avisa: las temperaturas bajan este domingo en Tenerife y habrá heladas en el Teide
- La Aemet actualiza los avisos por la borrasca Francis: más peligro en La Palma
- No es Bali, es Tenerife: las intensas lluvias dejan impresionantes imágenes de cataratas en los barrancos Tenerife
- La Aemet prevé vientos de hasta 100 kilómetros hora este viernes en Tenerife
- Dávila viaja a Madrid para lograr el permiso de la DGT para las grúas exprés en las autopistas