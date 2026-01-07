Culmina el plan de restauración de Mesa Mota y San Roque

El Ayuntamiento de La Laguna ha finalizado el Plan de Empleo Rural Recuperación ambiental en la Mesa Mota y en las Laderas de San Roque. Se trata de una actuación desarrollada entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del pasado 2025 que permitió ejecutar trabajos de restauración ambiental, mejora paisajística y conservación del suelo en dos enclaves «de alto valor natural del municipio». El proyecto contó con un equipo de 72 personas, que realizó labores de desbroce manual, limpieza de senderos, eliminación de especies invasoras, reposición de plantas muertas y su repoblación con especies autóctonas, siguiendo criterios técnicos de conservación ambiental y seguridad.

En la Mesa Mota, los trabajos se centraron en el desbroce de material vegetal seco, la limpieza de caminos y zonas repobladas y la eliminación de especies invasoras. En este espacio natural se trasplantaron del orden de 134 ejemplares de especies propias del monteverde y del bosque termófilo, como viñátigos, fayas, pinos canarios, sabinas, cedros y madroños, procedentes del vivero de La Tahonilla, con riegos periódicos y protección individualizada.

En las laderas de San Roque, los trabajos incluyeron desbroces manuales, acondicionamiento de caminos, protección del suelo mediante acolchados vegetales y la reposición de 80 plantas de especies autóctonas, como mocanes, fayas, pinos canarios, hipéricos, palo de sangre o jocamas. Además, se intervino en zonas especialmente erosionadas y en espacios ajardinados próximos, como la plaza de la ermita de San Roque y áreas verdes de Las Quinteras. El Plan de Empleo Rural del Consistorio lagunero permitió también la eliminación controlada de numerosas especies invasoras, entre ellas rabo de gato, tuneras, tabaco moro, caña común, eucaliptos, acacias o tartagueros.