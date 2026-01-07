Arranca la obra para adecuar el parque de bomberos icodense

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife adjudicó las obras de mejora y rehabilitación del parque de bomberos de Icod de los Vinos, con un coste de 156.113 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. El objetivo es modernizar la infraestructura para tener cubiertos los servicios que se prestan en el Noroeste de la Isla.

Los trabajos en el parque de bomberos de Icod de los Vinos se dividen en actuaciones exteriores, interiores, elementos metálicos y de madera, así como mejoras en la cubierta y en el pavimento. Estos trabajos completan los realizados el pasado año, que consistieron en la reparación de impermeabilización de la cubierta del gimnasio y la reparación de falso techo de placas de escayola en el baño de la planta baja.

La plantilla asignada a este parque la integran un jefe de dotación y tres bomberos que prestan el servicio de forma permanente y hay asignados 23 bomberos para coordinar los turnos y vacaciones.

La consejera de Medio Natural, sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, recuerda que uno de los grandes objetivos del Cabildo «es garantizar la seguridad de las personas. Se trata de una prioridad y es por ello que reforzamos todos los engranajes del área de emergencias de la Corporación insular. No solo en cuanto a medios materiales e infraestructuras, sino también las plantillas de todos los servicios».

Blanca Pérez expone que el plan de actuaciones contempla, en este acaso, de «implementar pequeñas intervenciones en las infraestructuras como las de Icod para que nuestros bomberos puedan trabajar en las mejores condiciones posibles, lo se traduce en un incremento de la eficacia y una mayor rapidez en la atención de cualquier emergencia necesite de los bomberos».

Por su parte, el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, destaca «el esfuerzo se está haciendo desde el Consorcio de Bomberos de Tenerife por mejorar las infraestructuras de su competencia, así como la dotación y adquisición del material adecuado para el desempeño del trabajo de los bomberos». Al respecto, menciona nuevas autobombas, drones, material específico y ropa especializada, entre otras. Se trata de «una apuesta tiene como objetivo prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Lo pretendemos y en lo estamos trabajando es Tenerife sea una isla más segura».

Además de en Icod de los Vinos, las intervenciones en la red de parques de bomberos de Tenerife abarcan obras en La Orotava, para garantizar un mejor aislamiento y la insonorización y climatización; en San Miguel de Abona, con la reparación de las cubiertas de las distintas edificaciones existentes, así como la mejora de la urbanización de la zona libre de la parcela y la construcción de marquesinas para el estacionamiento de vehículos; y el de La Laguna, con rehabilitación del edificio central, del edificio de la torre de maniobras y del pavimento del patio delantero de la parcela.

Las actuaciones forman parte de un plan de mejora promovido por el Cabildo a través del Consorcio de Tenerife con peñas obras de los parques. n