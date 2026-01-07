La Aemet prevé un miércoles gris en Tenerife con lluvias, viento fuerte y heladas en cumbres

La Aemet anticipa para este miércoles un escenario marcado por la nubosidad y la inestabilidad en Tenerife, donde las lluvias débiles a moderadas afectarán principalmente al norte de la isla, acompañadas de viento intenso del nordeste y descenso térmico en zonas altas. El episodio se extenderá al resto de Canarias, aunque sin grandes cambios en las temperaturas a nivel del mar.

En Tenerife, el día arrancará con cielos cubiertos en el norte, con precipitaciones ocasionales, mientras que por la tarde podrían abrirse algunos claros en costas, aunque la nubosidad volverá a aumentar en el este. La Aemet advierte de heladas débiles en cumbres centrales, que podrían alcanzar carácter moderado en el Parque Nacional del Teide, una circunstancia poco habitual que vuelve a poner el foco en la alta montaña. En la capital, Santa Cruz de Tenerife, las temperaturas se moverán entre los 16 y 21 grados.

Rachas muy fuertes y mar alterada

El viento será uno de los elementos más destacados de la jornada, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en vertientes expuestas de Tenerife y en zonas altas. En el litoral, la situación marítima será adversa, con fuerte marejada, mar gruesa y olas de hasta dos metros, especialmente en costas abiertas al norte.

Panorama desigual en el resto del Archipiélago

En Gran Canaria, las lluvias se concentrarán en el norte y medianías, con viento fuerte en cumbres. La Palma y La Gomera registrarán lluvias ocasionales en zonas norte y este, mientras que Lanzarote y Fuerteventura tendrán un tiempo más estable, aunque con rachas intensas del nordeste.

En El Hierro, la nubosidad será persistente en el norte, con precipitaciones débiles y viento fuerte en cumbres y vertientes expuestas.