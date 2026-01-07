Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet prevé un jueves nuboso en Canarias con lluvias ocasionales y viento fuerte en Tenerife

Predominio de cielos nubosos en las islas de mayor relieve y probables heladas en las cumbres

Mapa meteorológico de rachas de viento en Canarias

Mapa meteorológico de rachas de viento en Canarias / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves en Canarias un predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias, en general débiles y ocasionales, especialmente en el norte y este de las islas de mayor relieve. En el resto del archipiélago se registrarán intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso en Fuerteventura, Lanzarote y la vertiente sur de Gran Canaria, donde no se descarta calima ligera.

Las temperaturas apenas sufrirán cambios, con heladas débiles en las cumbres centrales de Tenerife, que podrían ser localmente moderadas, y baja probabilidad de heladas en las altas cumbres de La Palma. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte y rachas puntualmente muy fuertes durante la madrugada y primeras horas en cumbres y vertientes expuestas de las islas montañosas. A lo largo del día girará a componente este y disminuirá de intensidad.

En el mar, se prevé viento del nordeste de fuerza 6 o 7, amainando de madrugada a 5 o 6, con mar gruesa que irá disminuyendo a fuerte marejada y mar de fondo del norte de uno o dos metros.

Pronósticos por Islas

TENERIFE

Nuboso o cubierto en norte y este con lluvias débiles o localmente moderadas, intervalos nubosos en el resto. Posibles heladas débiles en cumbres centrales. Viento moderado del nordeste, con rachas muy fuertes en vertientes y cumbres, disminuyendo e girando a componente este durante el día.

Temperaturas: 16–22 °C en Santa Cruz de Tenerife

LA GOMERA

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte por la mañana y sur por la tarde. Posibles lluvias débiles y dispersas. Viento moderado del nordeste con rachas fuertes, girando a componente este.

Temperaturas: 16–21 °C en San Sebastián de La Gomera

LA PALMA

Nuboso o cubierto en norte y este con lluvias débiles localmente moderadas. Intervalos nubosos en el oeste. Viento moderado del este con rachas puntualmente muy fuertes por la mañana, disminuyendo luego.

Temperaturas: 17–21 °C en Santa Cruz de La Palma

EL HIERRO

Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en norte y este, probables lluvias débiles y dispersas. Viento moderado del nordeste con rachas fuertes en cumbres, disminuyendo y girando a componente este durante el día.

Temperaturas: 11–16 °C en Valverde

LANZAROTE

Intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias dispersas, especialmente en horas centrales. Tendencia a poco nuboso por la tarde y posibilidad de calima ligera. Viento del nordeste, moderado, girando a componente este.

Temperaturas: 13–20 °C en Arrecife

FUERTEVENTURA

Nuboso por la mañana con probabilidad de lluvia débil dispersa. Por la tarde tenderá a poco nuboso con calima ligera. Viento moderado del nordeste, girando a este.

Temperaturas: 14–20 °C en Puerto del Rosario

GRAN CANARIA

Predominio de nuboso o cubierto en norte y este con lluvias débiles ocasionales; intervalos nubosos en el resto. Viento moderado del nordeste, con rachas puntualmente muy fuertes en vertientes y cumbres a primeras horas.

Noticias relacionadas y más

Temperaturas: 16–21 °C en Las Palmas de Gran Canaria

