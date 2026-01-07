La Aemet prevé un jueves nuboso en Canarias con lluvias ocasionales y viento fuerte en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves en Canarias un predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias, en general débiles y ocasionales, especialmente en el norte y este de las islas de mayor relieve. En el resto del archipiélago se registrarán intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso en Fuerteventura, Lanzarote y la vertiente sur de Gran Canaria, donde no se descarta calima ligera.

Las temperaturas apenas sufrirán cambios, con heladas débiles en las cumbres centrales de Tenerife, que podrían ser localmente moderadas, y baja probabilidad de heladas en las altas cumbres de La Palma. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte y rachas puntualmente muy fuertes durante la madrugada y primeras horas en cumbres y vertientes expuestas de las islas montañosas. A lo largo del día girará a componente este y disminuirá de intensidad.

En el mar, se prevé viento del nordeste de fuerza 6 o 7, amainando de madrugada a 5 o 6, con mar gruesa que irá disminuyendo a fuerte marejada y mar de fondo del norte de uno o dos metros.

Pronósticos por Islas

TENERIFE

Nuboso o cubierto en norte y este con lluvias débiles o localmente moderadas, intervalos nubosos en el resto. Posibles heladas débiles en cumbres centrales. Viento moderado del nordeste, con rachas muy fuertes en vertientes y cumbres, disminuyendo e girando a componente este durante el día.

Temperaturas: 16–22 °C en Santa Cruz de Tenerife

LA GOMERA

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte por la mañana y sur por la tarde. Posibles lluvias débiles y dispersas. Viento moderado del nordeste con rachas fuertes, girando a componente este.

Temperaturas: 16–21 °C en San Sebastián de La Gomera

LA PALMA

Nuboso o cubierto en norte y este con lluvias débiles localmente moderadas. Intervalos nubosos en el oeste. Viento moderado del este con rachas puntualmente muy fuertes por la mañana, disminuyendo luego.

Temperaturas: 17–21 °C en Santa Cruz de La Palma

EL HIERRO

Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en norte y este, probables lluvias débiles y dispersas. Viento moderado del nordeste con rachas fuertes en cumbres, disminuyendo y girando a componente este durante el día.

Temperaturas: 11–16 °C en Valverde

LANZAROTE

Intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias dispersas, especialmente en horas centrales. Tendencia a poco nuboso por la tarde y posibilidad de calima ligera. Viento del nordeste, moderado, girando a componente este.

Temperaturas: 13–20 °C en Arrecife

FUERTEVENTURA

Nuboso por la mañana con probabilidad de lluvia débil dispersa. Por la tarde tenderá a poco nuboso con calima ligera. Viento moderado del nordeste, girando a este.

Temperaturas: 14–20 °C en Puerto del Rosario

GRAN CANARIA

Predominio de nuboso o cubierto en norte y este con lluvias débiles ocasionales; intervalos nubosos en el resto. Viento moderado del nordeste, con rachas puntualmente muy fuertes en vertientes y cumbres a primeras horas.

Temperaturas: 16–21 °C en Las Palmas de Gran Canaria