Las sanciones en el Parque Nacional del Teide se triplican en dos años

Las sanciones y multas por infracciones al medio ambiente en el Parque Nacional del Teide aumentan un 358% en los dos últimos años al pasar de 81 en 2023, 224 al año siguiente y 371 el pasado 2025. En el mismo periodo, el cómputo de actas y multas en todos los espacios naturales protegidos de Tenerife suben un 110% en ese 48% de la superficie de la Isla, que incluye los parques rurales de Anaga y Teno, al pasar de 657 a 1.382 al cierre del pasado ejercicio. En 2024 fueron 921.

Punto 'caliente'

Además del parque nacional y de las acampadas en La Caleta de Adeje, que son objeto de un análisis específico, caben destacar las 167 denuncias en la Corona Forestal, las 115 en el Parque Rural de Anaga y las 34 en Teno. Como otro 'punto caliente' de las intervenciones de vigilancia y control es preciso mencionar las 133 actas levantadas por distintas causas en el paisaje protegido de Las Lagunetas. Este espacio tiene una superficie de 3.800 hectáreas y abarca los municipios de Candelaria, El Rosario, El Sauzal, La Matanza, La Victor ia , Santa Úrsula y Tacoronte. Conforma la estribación nororiental de la cordillera dorsal de Pedro Gil, una compleja estructura volcánica que transcurre con disposición Noreste-Suroeste por esta zona de Tenerife.

Colaboración y coordinación

Blanca Pérez considera que estos datos "son fruto de la colaboración y la coordinación de todos los que están trabajando para mantener nuestros espacios naturales a salvo". La consejera subraya que "hay un incremento de la vigilancia" teniendo en cuenta que "la hemos extendido también a los fines de semana", además de "consolidarla y fortalecerla en el Parque Nacional del Teide con los servicios de guardias rurales y de la Policía Canaria".

Refuerzo en 2026

Pérez incide en que "durante este 2026 vamos a continuar reforzando esa coordinación tal y como empezó" y anuncia que "la ampliaremos a más espacios naturales", con una especial atención al Parque Nacional del Teide, la Corona Forestal y a los parques rurales de Anaga y Teno". El objetivo que se marca es "que cualquier espacio natural tenga la disciplina en el control y la vigilancia que merece".

Nueve administraciones

Nueve administraciones, incluidos tres cuerpos policiales, se reparten las denuncias además de las presentadas por siete ciudadanos. Respecto al año pasado, destacan las 167 del Servicio de Vigilancia del propio Parque Nacional del Teide que en 2024 no puso ninguna. También sobresalen las 239 de la Policía Canaria frente a las 125 de 2024 o las 725 (464 el año anterior) interpuestas por los agentes insulares de Medio Ambiente.

Del senderismo al tráfico

Respecto a los motivos de las sanciones, las referidas al senderismo son 195 frente a 55 en 2024. También llama la atención las correspondientes a obras, que crecen ligeramente de 111 a 115 infracciones. En cuanto a incendios, el aumento es exponencial al pasar de 35 a 119 denuncias. Curiosamente, aumentan las multas referidas a tráfico de 93 a 145, pero bajan las de estacionamientos inapropiados desde 204 a 147. Este es uno de los dos apartados en el que se produce un descenso, el otro es la caza, que pasa de 69 a 53.

Operativo

El Cabildo de Tenerife y la Subdelegación del Gobierno acordaron establecer un dispositivo especial de vigilancia en los espacios naturales protegidos en el puente de mayo de 2024. Luego se sumarían la Policía Canaria y las locales de La Orotava, Santa Cruz o La Laguna. Primero, de forma estacional durante la Semana Santa de ese año y, a partir del pasado 2025, de manera fija, incluidos los fines de semana. Eso garantiza la presencia en el Parque Nacional del Teide y los Parques Rurales de Teno y Anaga de la Guardia Civil , la Policía Canaria , policías locales, agentes de Medio Ambiente del Cabildo y la guardia rural de la Federación de Asociaciones para la gestión cinegética de la Isla. Todos participan en operativos, como el reciente de la Operación Nevada que se establecerán en enclaves estratégicos de los espacios naturales al objeto de garantizar la seguridad, el buen orden y evitar los impactos negativos en el medio ambiente.

Más control y vigilancia

El director insular de Medio Ambiente, Pedro Millán, desprende de las cifras que "no es tanto que haya un aumento de las infracciones en los espacios naturales protegidos, sino que la vigilancia se ha multiplicado". Incide en que "no abarca solo el horario de mañana, como hasta mediados de 2023, sino que también hay vigilancia por las tardes, por las noches y en fines de semana". Un avance que, apunta, "hay que agradecerlo a todos los cuerpos policiales, a los agentes de medio ambiente y a los guardias rurales el trabajo que están desempeñando para multiplicarse y llegar prácticamente a todos lados y a todas horas".

El Parque Nacional del Teide está de plena actualidad después de que antes de finalizar el año pasado se concretara el traspaso de las competencias completas del Gobierno de Canarias al Cabildo de Tenerife. Además, el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) acaba de entrar en vigor tras pasar por los diferentes trámites administrativos. La consejera de Medio Natural, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez, explica que "un porcentaje superior al 86% de extranjeros paga las sanciones en el primer plazo". Esto supone "consolidar la tendencia iniciada en 2024".