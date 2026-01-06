Muere un parapentista de 41 años tras sufrir un accidente en Tenerife
El deportista falleció en la zona de Las Moraditas después de que los equipos de emergencia intentaran reanimarlo sin éxito tras su rescate en helicóptero
Un parapentista de 41 años ha fallecido este lunes tras sufrir un accidente en la zona de Las Moraditas, en el municipio de Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El suceso se produjo sobre las 13:04 horas, momento en el que el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que un parapentista había sufrido un accidente y precisaba asistencia sanitaria. De inmediato se activaron los recursos de emergencia, entre ellos un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y la Guardia Civil.
Los rescatadores del helicóptero del GES accedieron hasta el lugar donde se encontraba el afectado y procedieron a su evacuación aérea, constatando que se hallaba en parada cardiorrespiratoria. Durante el traslado hasta la helisuperficie de los Bomberos Voluntarios de Adeje se le practicaron maniobras de reanimación, que fueron continuadas en tierra por el personal sanitario del SUC mediante reanimación cardiopulmonar avanzada, sin que se lograra revertir la situación, confirmándose finalmente su fallecimiento. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.
