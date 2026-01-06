Dos meses abierto, una corazonada y el primer premio de El Niño en Santa Cruz: “Teníamos un presentimiento”

“Han sido unas semanas intensas, gracias a todos los que confiaron en nosotros… mañana puede ser un gran día”. Este fue el mensaje que el equipo de la administración El Cisne publicó en su Instagram este lunes, en la víspera del Día de Reyes, para dar por finalizada la venta de décimos para el Sorteo Extraordinario de El Niño. Y lo cierto es que no se equivocaron cuando vaticinaron que sería una jornada prometedora, pues no solo lograron vender el primer premio, sino que además lo hicieron en tiempo récord: apenas hace dos meses que cogieron el local.

Desde el 10 de noviembre, Luis Manuel González es el propietario de este punto de venta, ubicado en la calle Puerto Canseco, en la capital chicharrera. Desde ese lunes hasta este martes, 6 de enero, han pasado un total de 58 días, que han sido suficientes para repartir 200.000 euros a un único afortunado. Eso, según cifras de Loterías y Apuestas del Estado porque, según el lotero, vendieron cuatro décimos.

Sea cual sea la suma total, han podido colgar el cartel con el 06.703 en la fachada. Esta mañana, González y el resto de trabajadores pararon de abrir regalos por un momento para ir a celebrar a la administración, que es uno de los tres puntos de venta -junto a la del Chicharro y a la del Corte Inglés- que ha repartido la suerte en Santa Cruz. “Cuando me enteré estaba rodeado de toda la familia. A mí y a mi cuñada, que también trabaja aquí, nos salieron las lágrimas; teníamos un presentimiento, habíamos comprado una botella de champán y todo”, relató el propietario.

Además de coronarse en El Niño, el día anterior también pudieron celebrar, pero esta vez en otro juego: La Primitiva. Aunque no conocen a ciencia cierta qué cantidad han repartido, sí que saben que ha sido un premio mayor, es decir, que supera los 2.000 euros. “Yo decía que, como ya habíamos dado algo en este, no caería nada en Reyes, pero todo lo contrario, ha sido una alegría por partida doble”, confesó.

Aunque el actual propietario lleva menos de dos meses, el punto de venta afortunado es una administración “de las de toda la vida” en la capital. A González se lo traspasó una señora que cuidó del negocio durante muchos años. “Nos ayudó un montón con todo el papeleo, fue una de las primeras personas a las que llamé cuando recibí la noticia y estaba super contenta”, señaló.

Luis Manuel junto al cartel de su administración y al primer premio de El Niño / E. D.

Ni él ni ningún conocido rascó nada. Sin embargo, el mero hecho de vender un décimo ganador les ha contagiado una “inmensa alegría”. El premio, además, les allanará el camino, ya que, como él mismo dice, aún están en fase de crecimiento. “Justo estamos cambiando toda la instalación, dándole una reforma al local para hacerlo más moderno”, añadió.

Superada la euforia de las primeras horas -y del primer gran premio-, toca pensar en volver al trabajo porque, aunque la fortuna les ha rozado, tendrán que esperar hasta el próximo sorteo para hacerse con los ansiados 200.000 euros. Eso sí, el lotero espera conocer pronto al agraciado: “Ojalá en algún momento pase por aquí”.