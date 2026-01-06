La Isla Baja se da un primer premio

La en ocasiones olvidada Isla Baja, esa comarca norteña que integran Buenavista, Los Silos, El Tanque y Garachico, se dio este martes el primer premio de la Lotería del Niño. El 06703 se vendió tanto en la administración que desde hace décadas gestiona Pepe Hernández en El Tanque como en el local-receptor de la heladería El Abuelo, en Garachico, que con apenas un año y dos meses de trayectoria da así su primer premio grande. Además, la suerte de la Isla Baja alcanzó también al municipio vecino de Icod de los Vinos, donde el número más repetido del día a lo largo y ancho de España se distribuyó desde dos locales: el de La Centinela y el de la calle San Agustín, de donde salieron tres décimos para un total de 600.000 euros, la mayor cantidad registrada en la Isla.

La administración de Pepe Hernández, la de la gasolinera de El Tanque —punto de parada obligatoria para los excursionistas y la comunidad motera de Tenerife cada fin de semana—, estaba poco después del mediodía en total tranquilidad. Al fin y al cabo, la de El Niño no es la Lotería de Navidad. No obstante, la satisfacción de Pepe es la misma que en cualquiera de las muchas ocasiones anteriores en que ha dado premios de consideración. «Este ha estado muy repartido, mucho», explica.

Aún a la espera de que un representante de Loterías y Apuestas del Estado le confirmase la cantidad de décimos vendida y le trajese el cartelón con el 06703, que se sumará en las paredes del establecimiento a los de premios anteriores, Pepe recuerda cómo en 2008, con el 38125, ya le cambió la vida a una persona con la suerte de tener también la serie agraciada. Aquel premio gordo de la Lotería Nacional —cinco millones de euros al décimo, cantidad que se le multiplicó de forma exponencial con la serie— luce en el cartel más grande entre los que cuelgan de las paredes de la que sin duda es una de las administraciones más conocidas del norte de Tenerife.

No obstante, Pepe —que de momento desconoce la identidad del o los agraciados— también recuerda, con cierta tristeza, que aquel hombre que en su día ganó el gordo de la Lotería Nacional acabó por no sacarle partido a su suerte: la fortuna se le evaporó en unos pocos años. «Este tipo de fortuna es complicado de gestionar…, aquella vez aparecieron por aquí representantes de los bancos nada más enterarse, fue una locura», rememora. «Hoy está esto tranquilo», añade con más alivio que pesar. A aquel agraciado de 2008, lamenta, apenas le queda un chalé comprado gracias a ese dinero, muchísimo dinero, que la vida le dio sin esperarlo. Que no se repita con el 06703, desean tanto Pepe como su hijo Héctor Hernández, que también deja un consejo para todos los agraciados de la jornada: «A veces lo que parece muchísimo dinero en realidad no lo es tanto».

Fátima García (izquierda) junto a tres de las trabajadoras de El Abuelo, en Garachico. / E. D.

Y de un clásico de las loterías en el norte de la Isla a un local de nuevo cuño que se suma ya a la lista de los que han repartido premios de enjundia. En el establecimiento anejo a la heladería El Abuelo, en Garachico, Fátima García —que es tan dueña del negocio familiar como trabajadora del mismo— precisa que hace apenas un año y un par de meses que abrieron, con lo que ha sido llegar y besar el santo.

García, entre el trajín de turistas que esperan a que les pongan su helado, sí conoce al agraciado o la agraciada del único décimo del 06703 vendido en su establecimiento. Sin embargo, y como impone la profesionalidad, guarda su anonimato, «porque todavía no sé si esta persona quiere o no que se sepa».

Aunque con solo un puñado de meses desde su apertura, de la pared del local garachiquense ya cuelga una lista no desdeñable de premios de diversa cuantía, si bien el primero de la Lotería del Niño ocupará en adelante, claro, un lugar de honor. De hecho ya está bien visible en la puerta de entrada al establecimiento, donde el sabor de los helados —caseros y para todos los gustos— se mezcla este martes con el sabor de la suerte.

Al margen de en El Tanque, Garachico e Icod de los Vinos, el primer premio de la Lotería del Niño se vendió también en otros puntos del norte de la Isla: en la localidad de la Cruz Santa, en el municipio de Los Realejos, y en Tacoronte.