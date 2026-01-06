Una inversión de 3,6 millones de euros impulsa el nuevo modelo del Centro Insular de Emergencias de Tenerife

El Cabildo de Tenerife adjudica la gestión del Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) a la empresa pública Gesplan por 3,6 millones de euros y un periodo de tres años, desde el pasado 1 de enero hasta diciembre de 2028. El contrato contempla el apoyo específico en esta materia a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Durante este periodo, además, el Servicio de Protección Civil verá reforzada la coordinación de las emergencias de la Isla a través del Cecopin, aumentando el personal y el equipamiento para afrontar crisis forestales, climáticas, marítimas o geológicas.

Obligaciones

Dentro de sus obligaciones, y siempre bajo supervisión del Servicio de Protección Civil del Cabildo, Gesplan desarrolla el control de actividades de todas las áreas en cuestión de emergencias, la gestión de recursos, la planificación y análisis de tareas, así como la información y comunicación y la coordinación del voluntariado.

Refuerzo en verano

Durante los meses de verano se reforzará de manera específica el servicio de gestores del operativo contra incendios, especialmente en el horario nocturno, cuando el riesgo sigue siendo elevado y la capacidad de respuesta debe estar garantizada en todo momento.

Unidad para municipios pequeños

Este encargo incorpora una Unidad de Planificación que prestará apoyo directo a los municipios de menos de 20.000 habitantes en la elaboración, revisión y adaptación de sus planes de emergencia municipales, con especial atención a aquellos que no llegan a 5.000 personas empadronadas.

Valor del encargo

El nuevo encargo a Gesplan es por valor de 3.642.938 euros que estará vigente durante los próximos tres años. En este caso, en 2026 tiene asignado un pago de 1.206.362 euros, mientras que para los ejercicios 2027 y 2028 será de 1.218.288 euros cada uno de ellos.

Reestructuración

Esta nueva iniciativa se encuadra en el proyecto de reestructuración, modernización, ampliación y refuerzo del servicio de protección civil en la Isla, una apuesta que supone un salto cualitativo en la gestión de emergencias y que lleva consigo el incremento de efectivos del Cecopin, el refuerzo de la plantilla adscrita al área de Seguridad y Emergencias y la incorporación de nuevos protocolos de actuación automatizados con el apoyo de nuevos aplicativos para facilitar la gestión de incidencias.

Nuevas herramientas

El área insular de Seguridad y Emergencias llevará a cabo cambios significativos con la inclusión de herramientas tecnológicas a partir de un sistema de información en emergencias a la administración local de generación de tareas centralizadas y procedimientos de actuación. Ello permitirá dar respuesta a cualquier incidencia en emergencias en el ámbito insular con el apoyo de los gestores del Cecopin y el personal técnico del Servicio de Protección Civil insular, estableciendo protocolos sencillos y directos sobre la manera de actuar en cada caso.

Seguridad ciudadana

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, subraya que “la seguridad de la ciudadanía es una prioridad absoluta para este Gobierno insular". Por eso, este nuevo encargo del Cecopin "responde a un compromiso claro con los municipios de la Isla" y con "la mejora continua de la gestión de las emergencias”.

Cooperación

Dávila incide en que “la cooperación con los ayuntamientos, especialmente con los de menor capacidad técnica y recursos, es fundamental para construir una Isla más preparada ante cualquier emergencia". La presidenta recuerda que "es una promesa que asumimos directamente con los municipios de Tenerife y que comenzamos a materializar”.

Garantías

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, apunta que “nuestro objetivo es garantizar la seguridad de las personas". Valora el Cecopin como "un servicio esencial para gestionar cualquier tipo de emergencia en el ámbito de la Isla". El nuevo encargo a la empresa pública Gesplan, apostilla, "viene a reforzar los sistemas de prevención en emergencias, así como la gestión directa de las incidencias que a lo largo de los tres años de vigencia se pueden producir”.

"No es un mero trámite"

Por su parte, el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, señala que "este acuerdo no es solo un trámite administrativo, sino que se trata de una apuesta clara por la anticipación, la coordinación y la planificación frente a las emergencias". Martín recalca que “el nuevo compromiso significa reforzar un modelo de trabajo que nos permite adelantarnos a los riesgos, mejorar la toma de decisiones y coordinar mejor a todas las administraciones y servicios implicados".

Orografía complicada

El objetivo de esta medida en una Isla como con una orografía compleja y riesgos muy diversos, es anticiparse como factor clave para proteger a las personas, los bienes y el territorio. El Cabildo trabaja con la visión de que cada emergencia se gestione mejor que la anterior, con más información, más coordinación y más capacidad de respuesta. "Este encargo refuerza la línea de trabajo y nos acerca a un objetivo común, que Tenerife sea una Isla cada día más segura”, sentencia el área de Seguridad y Emergencias.