Espectaculares imágenes de los barrancos de Santa Cruz de Tenerife tras la borrasca Francis: "Hacía años que no se veían así"

El paso de la borrasca Francis ha dejado una inusual estampa en Santa Cruz de Tenerife. El Barranco de Santos, que atraviesa la ciudad, y otros cauces del municipio, corren estos días por las abundantes precipitaciones que han caído sobre la capital tinerfeña y el resto de la geografía insular sin causar daños importantes.

"Lloviendo y corriendo los barrancos de Santa Cruz como hacía años que no se veían", destaca el fotógrafo Javier Durán Cantos, autor de las espectaculares imágenes de vídeo que acompañan esta información.

"Brutal", "impresionante" e "increíble" son algunos de los calificativos que han suscitado el vídeo publicado en las redes sociales del fotógrafo.

Así corren los barrancos de Santa Cruz de Tenerife tras la borrasca Francis / Javier Durán Cantos

Habrá ampliación.