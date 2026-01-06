Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Espectaculares imágenes de los barrancos de Santa Cruz de Tenerife tras la borrasca Francis: "Hacía años que no se veían así"

El fotógrafo Javier Durán Cantos ha capturado impresionantes imágenes de los cauces de la capital tinerfeña, que corren con fuerza después de los frentes con abundantes lluvias

Los barrancos de Santa Cruz de Tenerife corren tras el paso de la borrasca Francis

Javier Durán Cantos

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El paso de la borrasca Francis ha dejado una inusual estampa en Santa Cruz de Tenerife. El Barranco de Santos, que atraviesa la ciudad, y otros cauces del municipio, corren estos días por las abundantes precipitaciones que han caído sobre la capital tinerfeña y el resto de la geografía insular sin causar daños importantes.

"Lloviendo y corriendo los barrancos de Santa Cruz como hacía años que no se veían", destaca el fotógrafo Javier Durán Cantos, autor de las espectaculares imágenes de vídeo que acompañan esta información.

"Brutal", "impresionante" e "increíble" son algunos de los calificativos que han suscitado el vídeo publicado en las redes sociales del fotógrafo.

Así corren los barrancos de Santa Cruz de Tenerife tras la borrasca Francis

Así corren los barrancos de Santa Cruz de Tenerife tras la borrasca Francis / Javier Durán Cantos

Habrá ampliación.

