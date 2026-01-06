En estado crítico un hombre de 50 años tras sufrir una agresión en una vía de Arona
La Policía Nacional asistió a la víctima de la agresión y los servicios sanitarios lograron reanimarlo, trasladándolo en estado crítico al Hospital Universitario de la Candelaria
Un hombre, de 50 años de edad, ha ingresado en estado crítico en el Hospital después de sufrir una agresión en la madrugada de este martes en la calle Juan Reverón Sierra, en el municipio de Arona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 00:54 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Una vez en el lugar, efectivos de Policía Nacional le prestaron la primera asistencia al afectado y, tras confirmar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, comenzaron a practicar maniobras de reanimación.
Traslado al Hospital de La Candelaria
Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario desplazado a la zona, así como del centro de salud de la zona, continuaron practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, logrando recuperar al afectado. Una vez estabilizado, fue trasladado en estado crítico al Hospital Universitario de la Candelaria.
La Policía Nacional ya instruye las diligencias correspondientes.
