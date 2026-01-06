La Chasnera se estrena con el primero de El Niño: “Era el único premio que nos faltaba por dar”

Tras más de una década repartiendo millones, parecía imposible que La Chasnera aún pudiera celebrar un premio por primera vez. Sin embargo, este martes, 6 de enero, han logrado tachar de su lista el único bote de los dos sorteos que les quedaba pendiente: el primer premio de La Lotería de El Niño. Los trabajadores de la gasolinera de la suerte habían repartido el gordo, segundos, terceros, cuartos y varios quintos, pero nunca habían vendido ninguno de los décimos ganadores del sorteo extraordinario del Día de Reyes.

Solo han vendido un único décimo del 06703, agraciado con 200.000 euros, pero el equipo lo ha celebrado con especial alegría. “Era el único que premio que nos faltaba por dar así que estamos muy muy contentos”, destacó el encargado de la estación La Chasnera, José González.

Celebración en La Chasnera tras dar el primer premio del Sorteo de El Niño 2026 / Andrés Gutiérrez

La suerte llamó a su puerta en 2013 y desde entonces han ido encadenando victoria tras victoria. “La estadística está con nosotros, vendemos mucho, nos organizamos bien y quizás la buena vibra que tenemos también se transmite ahí”, señaló.

Como él mismo reconoció, han empezado el 2026 con buen pie. Así, añadió que la sensación al conocer el resultado ha sido increíble. “Cada premio es una alegría, trabajamos muchos meses para que lleguen días como este, aunque es cierto que también hay que tener un poco de suerte”.

El ganador no se acercó a celebrar, pero los trabajadores sí que descorcharon el champán para celebrar que, una vez más, han repartido la suerte. “Para nosotros repartir ya es un premio y ya se acercará en estos días el afortunado”, apuntó González.

Los premios dados estas navidades en La Chasnera / Andrés Gutiérrez

Durante toda la mañana, el ambiente fue el de un día normal y, al ser festivo, incluso con algo menos de ajetreo en la cafetería. Eso sí, mucho de los clientes habituales se acercaban a la barra para preguntarle a las chicas si les había tocado algún pellizco. “¿Cayó el primero, pero a nosotras no nos tocó nada?”, lamentó una de ellas. Los que llegaron después de que el cartel del premio ya se hubiera colgado se paraban a verlo y entraban por la puerta comentándolo.

Con este premio, la gasolinera de la suerte pone el broche de oro a su época del año favorita, la que más actividad concentra en este kilómetro 54 de la TF-1. Aun así, el encargado vaticina que en los próximos días seguirán las colas para cobrar números o para cambiarlos por otro décimo del “sorteo del desconsolado”, que se celebra el próximo sábado.