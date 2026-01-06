Una avería deja a 5.000 vecinos sin agua más de 24 horas

Más de 5.000 personas permanecieron más de 24 horas sin suministro de agua potable desde las cinco de la tarde del domingo en residenciales de La Mareta, Casablanca, La Tejita y los complejos Sotavento I, II, III y Sotavento Suites a causa de la rotura de la tubería de transporte en Los Cardones. El corte afectó a residentes, visitantes y turistas, así como a establecimientos de restauración, bares, cafeterías y comercios locales, «que dependen del agua para su funcionamiento», según transmiten perjudicados.

Restablecimiento del servicio tras una avería grave

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona informó en torno a las ocho de la noche de ayer de la culminación de los trabajos para subsanar la avería y el restablecimiento del servicio, aunque advirtió de que «tardará un poco en cargar». A media tarde, la empresa concesionaria del servicio, Entemanser (integrada en Aqualia), trabajaba en la reparación de la avería «con el objetivo de que el suministro pueda restablecerse desde Atogo y alcance nuevamente a la zona con la mayor brevedad posible». Los trabajos consistieron en la sustitución de un tramo de unos 200 metros de tubería en las calles Hermanos Álvarez Quintero y El Almendro, entre otras, situadas en la parte baja de San Isidro.

El concejal de Servicios Públicos municipales, Marcos Antonio Rodríguez, recordó que esta tubería formó parte de una obra realizada por el área de Carreteras y trasladó las «disculpas por las molestias que esta incidencia pueda ocasionar». Tras calificar la avería de «bastante grave», anunció entonces que «en breve estará repuesto el servicio».

El Ayuntamiento informa de la reposición del suministro en torno a las ocho de la noche

Entre los afectados se encuentran familias con niños y personas mayores, así como turistas alojados en viviendas de alquiler vacacional o segundas residencias. La incidencia se produjo en víspera de Reyes, «un día especialmente importante para la convivencia familiar y las celebraciones». Algunas de esas familias optaron ayer por trasladarse a otros domicilios.

Sin comunicado oficial

A media tarde, los vecinos reprocharon que «hasta el momento, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona no ha emitido ningún comunicado oficial explicando las causas, el tiempo previsto para la normalización del servicio ni las medidas de emergencia adoptadas», apuntaron vecinos afectados. Sin embargo, en torno a mediodía el Consistorio informó de la existencia del problema a través de sus redes sociales.

El problema generado se refleja en la preocupación que expusieron: «La falta de agua compromete la higiene, la preparación de comidas, el servicio a clientes y la facturación en un día crítico para la actividad comercial y turística», recordaron los propios vecinos. Los residentes afectados, entre ellos quienes habitan en Sotavento II, denuncian la falta total de información y reclaman información clara y transparente sobre la avería, plazos concretos de restablecimiento del suministro, medidas de emergencia para paliar los efectos de esta avería como la disposición de camiones cisterna o puntos de abastecimiento, así como la asunción de responsabilidades por un corte prolongado que impacta a miles de personas.

La concesionaria del servicio municipal acomete la sustitución de un tramo de 200 metros de tubería

El malestar de esta población de los núcleos costeros tras 24 horas sin agua potable creció al llegar la noche, «porque nos dicen desde la empresa que la avería va para largo». Ese fue el momento en el que los operarios de la empresa concesionaria del servicio de Aguas procedían a realizar una segunda conexión de la tubería, también dañada, para completar el restablecimiento del suministro de agua potable a los núcleos afectados.

Aunque los datos que refleja el padrón municipal «son bajos», la población real en estas fechas de vacaciones «supera las 5.000 personas, considerando residentes no empadronados y turistas temporales» (prolifera de forma notable la vivienda vacacional), apunta un portavoz vecinal. En concreto, La Tejita cuenta con unos 320 empadronados, La Mareta aparece con 1.200, mientras Casablanca se sitúa en torno a los 170.