La Aemet alerta de lluvias y rachas muy fuertes este miércoles en Tenerife

Los cielos nubosos volverán a ser protagonistas este miércoles en Tenerife, donde la Aemet prevé lluvias ocasionales que podrían ser localmente moderadas, especialmente en el norte de la isla, y viento del nordeste con rachas muy fuertes, sobre todo en cumbres y vertientes expuestas. La situación será similar en el conjunto de Canarias, en una jornada marcada por el tiempo inestable, aunque las temperaturas apenas sufrirán cambios.

En Tenerife, el norte permanecerá nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles a moderadas de carácter ocasional, mientras que en el resto de vertientes se alternarán intervalos nubosos, con tendencia a aumentar la nubosidad en el este al final del día. La Aemet no descarta heladas débiles en cumbres centrales, que podrían ser moderadas en el entorno del Teide. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 21 grados en Santa Cruz de Tenerife.

Viento y mala mar, los otros protagonistas

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes y rachas puntualmente muy fuertes en el sureste y extremo noroeste de Tenerife, así como en zonas altas. En el mar, se esperan vientos de fuerza 5 a 6, con marejada o mar gruesa y mar de fondo del norte de hasta dos metros, condiciones que obligan a extremar la precaución en la costa.

Así será el tiempo en el resto de Canarias

En Gran Canaria, el norte registrará cielos cubiertos y lluvias débiles, más frecuentes por la tarde, con viento fuerte en cumbres y vertientes expuestas. En La Palma y La Gomera también se esperan precipitaciones ocasionales, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura predominarán los intervalos nubosos, con menor probabilidad de lluvia pero rachas intensas en zonas de interior.

En El Hierro, la nubosidad será más persistente en el norte, con lluvias débiles y viento intenso en cumbres.