Mejoras en la cultura de Tegueste: 235.000 euros para que el Centro Príncipe Felipe sea más accesible

El Centro Cultural Príncipe Felipe de Tegueste, en cuyas dependencias se encuentra el conocido Teatro Príncipe Felipe, recibirá 235.000 euros más para su mejora. Él Área de Cultura y Museos del Cabildo de Tenerife aprobó tal incremento económico para la instalación, uno de los principales polos culturales del municipio y que está incluida en el Plan de Infraestructuras Culturales 2016-2029. De esta cantidad, 211.356 euros corresponden a aportación insular y 23.484 euros al Ayuntamiento, según detalló el vicepresidente tinerfeño, Lope Afonso.

El político conservador manifestó que la necesidad de más financiación responde a nuevas necesidades que se han detectado en el inmueble, «que hacen imprescindible seguir avanzando en la mejora de la accesibilidad, la seguridad y la funcionalidad de un espacio cultural clave para la vida social y cultural de Tegueste».

Proyecto de accesibilidad

En concreto, los fondos permitirán acometer un proyecto de accesibilidad y adecuación que incluye la instalación de una rampa accesible, baños adaptados para personas con movilidad reducida y la reestructuración de la entrada de la Biblioteca Municipal. Asimismo, se llevará a cabo la reforma y adecuación de las instalaciones contraincendios del Teatro Príncipe Felipe, «reforzando así la seguridad del edificio y el cumplimiento de la normativa vigente».

«No se trata de una nueva actuación, sino de profundizar en la misma intervención ya aprobada, adaptándola a las necesidades actuales y garantizando que el centro cultural cumpla con los estándares de accesibilidad, confort y seguridad que demanda la ciudadanía», añadió Afonso.

Alcalde

Por su parte, el alcalde teguestero, Norberto Padilla, celebró la medida adoptada. El nacionalista precisó que el proyecto se había solicitado en el mandato 2015-2019 y que consiste en habilitar y dotar de una mejor accesibilidad al edificio, además de una reforma de los baños existentes adaptándolos a las personas con movilidad reducida y habilitar una nueva entrada de la biblioteca pública, que se encuentra en la segunda planta. «Es una financiación necesaria y que agradecemos enormemente al Cabildo», resaltó.

Lope Afonso recordó que el Plan de Infraestructuras Culturales tiene como objetivos fundamentales la rehabilitación y mejora de los equipamientos culturales de la Isla, la adaptación de los inmuebles a las exigencias legales actuales y el aumento de su utilidad social y cultural. «Con este incremento presupuestario reafirmamos el compromiso del Cabildo con los municipios y con una cultura accesible, segura y de calidad para todas las personas», agregó.

Plazos

La actuación se ejecutará conforme a las normas reguladoras del Plan, estableciéndose como plazo máximo para la ejecución de la anualidad 2025 el 10 de septiembre de este año y para su justificación, el 10 de noviembre, indicó el Cabildo en una nota, en la que completó que se continúa avanzando «en la modernización de las infraestructuras culturales de la Isla, favoreciendo espacios más inclusivos y mejor preparados para responder a las necesidades culturales presentes y futuras de la población».