Así estará el tiempo en Tenerife hoy, día de la Cabalgata de Reyes

La jornada de hoy, día de la Cabalgata de Reyes, estará marcada en Tenerife por un tiempo inestable, con presencia de nubosidad, posibilidad de lluvias ocasionales y un descenso de las temperaturas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Aunque no existe aviso meteorológico activo para Tenerife, la situación atmosférica aconseja seguir con atención la evolución del tiempo, especialmente en una jornada en la que miles de personas se concentrarán en las calles para asistir a los actos relacionados con la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Nubosidad y lluvias ocasionales en el norte de la isla

Más probabilidad en medianías y zonas del norte

La previsión apunta a intervalos nubosos en general, con tendencia a cielos nubosos o cubiertos en el norte de Tenerife, especialmente en zonas de medianías, donde las lluvias podrán aparecer de forma ocasional.

Aunque no se esperan precipitaciones persistentes ni acumulados significativos como los previstos en Gran Canaria, donde sí se ha activado un aviso amarillo por lluvias, no se descarta que se registren chubascos puntuales a lo largo del día, especialmente en las horas centrales y de la tarde.

En el resto de la isla, las lluvias serán menos probables y, en caso de producirse, tendrán un carácter débil y aislado.

Descenso de temperaturas y ambiente más frío

Posibles heladas en zonas altas

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, que será más acusado en medianías y zonas altas. Este enfriamiento del ambiente puede dejar una sensación térmica más baja, sobre todo en áreas expuestas al viento.

En las cumbres de Tenerife, no se descartan heladas débiles, un fenómeno que, aunque puntual, es habitual cuando se combinan aire frío, humedad y viento del norte. En zonas costeras, las temperaturas se mantendrán más estables, aunque algo más frescas de lo habitual para esta época.

Viento del norte y rachas intensas al final del día

El viento soplará de componente norte, tendiendo a noreste a lo largo de la jornada y ganando intensidad durante la tarde. La Aemet señala que podrían registrarse rachas ocasionalmente fuertes en vertientes y zonas altas expuestas, especialmente al final del día.

Estas condiciones de viento pueden afectar al desarrollo de actividades al aire libre y a los desplazamientos, por lo que se recomienda extremar la precaución, asegurar objetos sueltos y atender en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades locales.