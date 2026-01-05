La DGT avisa a los conductores tinerfeños: así funciona el nuevo sistema de emergencia que se activará este año

El 2026 ha arrancado con la entrada en vigor de la baliza V16, que desde el 1 de enero sustituye a los triángulos de emergencia. Sin embargo, este no es el único cambio que Tráfico va a implementar este año.

La Dirección General de Tráfico (DGT) prepara un nuevo sistema de alertas de emergencia para este año qué cambiará la forma en la que los conductores tinerfeños reaccionan ante imprevistos en la calzada. El objetivo de los agentes de tráfico es mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras españolas.

Con esta nueva medida, buscan reducir los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia, es decir, ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad. A través de este sistema, se mejorará la seguridad vial y se facilitará la evacuación de heridos.

Autopistas y autovías

La reforma del Reglamento General de Circulación, incorporará una nueva obligación para los conductores que circulen por autovías y autopistas. Se trata de la creación de un carril de emergencia que se conseguirá con la apertura de los vehículos hacia los laterales cuando se produzca una retención grave, una práctica que ya se lleva a cabo en varios países de la Unión Europea.

Este modelo busca agilizar la llegada de los servicios de emergencia al lugar del accidente.

Pasillo para emergencias / DGT

DGT 3.0

La nueva alerta de emergencia, consistirá en implantar un sistema qué avise con antelación de la llegada de un vehículo prioritario. Los usuarios de la vía recibirán antes ese aviso de que las señales acústicas o luminosas sean visibles.

A partir de este año, "estos centros podrán compartir esta información en tiempo real con la plataforma DGT 3.0, que hará llegar la alerta a los vehículos que circulen cerca del punto conflictivo de la vía donde hay un accidente o cualquier otro tipo de incidencia", señalan desde Tráfico.

La plataforma 3.0 se creó en el año 2017 y desde entonces "la DGT viene trabajando en los servicios de conectividad e información en tiempo real para los vehículos". Además, “actualmente los conductores reciben avisos sobre accidentes, retenciones circulatorias o la ubicación de vehículos detenidos por averías, gracias a las señales V-16 geolocalizadas”, afirma Blanco.

¿Cuándo entrará en vigor?

La tecnología está lista para 2026, pero "será necesaria la cooperación de todas las administraciones con servicios de emergencias para que vuelquen esa información en la plataforma”.

Cómo deben comportarse los conductores ante un vehículo prioritario de emergencia