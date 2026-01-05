Cinco heridos, un menor grave, tras la colisión de dos vehículos en Arona

Cinco personas resultaron heridas, una de ellas de carácter grave, tras la colisión de una furgoneta y un turismo ocurrida este lunes en la TF-28, en las inmediaciones de la rotonda de Chayofa, en el municipio de Arona.

El accidente se produjo a las 15:14 horas, momento en el que el CECOES 112 activó de inmediato los servicios de emergencia. Efectivos de Bomberos aseguraron los vehículos y rescataron a cuatro personas que habían quedado atrapadas, mientras que el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los cinco afectados en el lugar.

Entre los heridos se encuentra un menor de 17 años con politraumatismos de carácter grave, que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Los otros cuatro afectados, hombres con traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, fueron evacuados en distintas ambulancias del SUC a los hospitales Hospiten Sur, Hospital del Sur y Hospital Quirón Costa Adeje.

La Guardia Civil se hizo cargo del atestado para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras que la Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencia. Por su parte, el Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife realizó labores de limpieza en la calzada para restablecer la seguridad en la vía.