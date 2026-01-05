Una Cabalgata de los Reyes bajo techo: la decisión de un municipio de Tenerife ante las condiciones meteorológicas

La ilusión de la noche más esperada por los niños y niñas está garantizada en el Puerto de la Cruz. La Asociación Ya Vienen los Reyes ha anunciado que, este lunes 5 de enero, y debido a las condiciones meteorológicas adversas, se ha decidido reorganizar la Cabalgata de los Reyes Magos para asegurar la seguridad de todas las familias sin renunciar a la magia de este evento tan especial.

La Cabalgata de Reyes se celebrará finalmente en el Pabellón de Deportes Miguel Ángel Díaz Molina, donde Sus Majestades los Reyes Magos recibirán a los más pequeños en un entorno seguro y preparado para vivir una noche inolvidable. La apertura de puertas será a las 19:00 horas y el inicio del acto está previsto para las 19:30 horas.

Uno de los momentos más emotivos de la noche será la entrega de la Llave Mágica, que se realizará de una manera especial para que, pese a los cambios, la ilusión no se pierda y todas las puertas puedan abrirse esta Noche de Reyes. Además, los niños y niñas podrán entregar sus cartas personalmente a los Reyes Magos, compartiendo un instante único que quedará en el recuerdo de las familias.

Desde la organización se hace un llamamiento a la comprensión, el respeto y la colaboración ciudadana, recordando que la decisión se ha tomado pensando exclusivamente en el bienestar de los más pequeños, verdaderos protagonistas de la celebración. Para quienes no puedan acudir, el acto podrá seguirse en directo a través de Ahora TV y de las redes sociales oficiales, llevando la magia de los Reyes Magos a todos los hogares.