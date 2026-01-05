Aviso a todos los tinerfeños: la Guardia Civil alerta de una estafa que puede arruinar el Día de Reyes

Esta noche los Reyes Magos visitan los hogares, pero muchas familias todavía están ultimando los detalles de su llegada. Las compras online han aumentado durante la Navidad y hay pedidos que se hacen de rogar hasta el último momento. Los ciberdelincuentes se aprovechan de estas épocas y situaciones para iniciar un fraude que afecta a miles de consumidores.

La estafa del paquete no entregado es un método a través del cual los ciberdelincuentes buscan la confianza de sus víctimas para obtener sus datos personales e intentar vaciar las cuentas bancarias.

La Guardia Civil advierte desde su cuenta oficial de X a todos los ciudadanos "detectada una campaña de SMS fraudulentos suplantando a empresas de paquetería con la excusa de que ha tenido problemas con la entrega de un paquete por falta del número de casa".

Estafa del paquete no entregado

"El smishing es una técnica que consiste en el envío de un SMS por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima -red social, banco, institución pública, etc. -con el objetivo de robarle información privada o realizarle un cargo económico", explica el INCIBE.

Los estafadores se hacen pasar por una empresa de mensajería que no ha conseguido realizar la entrega de un paquete porque no tiene la dirección del hogar.

El SMS suele incluir un enlace o un número de teléfono al que la víctima debe acceder urgentemente. Una vez ha caído, es redirigida a una web falsa que imita la original y en la que se le solicitan datos confidenciales. Para dar la máxima credibilidad, los estafadores suplantan la identidad de empresas conocidas.

"No piques, su objetivo es que accedas al enlace y recabar tus datos personales y bancarios", recuerdan las autoridades

Cómo evitar ser víctima de este tipo de estafas

Las autoridades y expertos en ciberseguridad recomiendan a los consumidores extremar las precauciones durante estas fechas.

Verificar siempre la autenticidad de los mensajes recibidos.

No hacer clic en enlaces sospechosos.

Nunca compartir datos personales o bancarios a través de estos canales.

a través de estos canales. En caso de duda, contacta con la empresa de mensajería a través de sus canales oficiales

Además, recomiendan mantener el software antivirus actualizados y no utilizar las mismas contraseñas en las plataformas. De esta manera, en el caso de ser una víctima el resto de plataformas estarán a salvo.

Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional avisan a los ciudadanos para que denuncien todo tipo de fraudes y así se puede iniciar una investigación para evitar que más población caiga en la trampa.