La Aemet prevé lluvias persistentes en la segunda mitad del día en Tenerife

El tiempo en Tenerife parece que mejorará en este 5 de enero, aunque seguirán las lluvias. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no cuenta ya con ningún aviso activoen la isla y el Gobierno de Canarias ha bajado la alerta por lluvias a prealerta en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

En concreto, en la isla de Tenerife se esperan intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a cubiertos en el norte, donde se esperan lluvias que podrán ser persistentes en medianías durante la segunda mitad del día y ocasionales en el resto de vertientes.

Además, se prevé que sea una jornada más fría, con temperaturas en ligero descenso, más acusado localmente y con heladas débiles en cumbres centrales.

Efectos de la borrasca Francis en Tenerife / Andrés Gutiérrez

El viento soplará del noroeste tendiendo a noreste y arreciando a partir del mediodía, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste al final del día.

Aviso amarillo

El único aviso activo de la Aemet para este lunes se da en Gran Canaria. En concreto, el norte de la isla está en aviso amarillo por lluvias desde las 10:00 horas hasta la medianoche.

La previsión, en este caso, indica que habrá una precipitación acumulada en 12 horas de 40 mm. y afectará, principalmente, a las medianías.

Previsión general

En cuanto a la previsión general de la Aemet para todo el archipiélago, este indica que habrá intervalos nubosos en general tendiendo a nuboso o cubierto en el norte de las islas montañosas, donde se prevén lluvias que podrán ser persistentes en medianías durante la segunda mitad del día.

Las precipitaciones serán probables aunque de carácter ocasional en resto de zonas, con baja probabilidad de chubascos ocasionalmente fuertes en el entorno de Lanzarote hasta primeras horas de la mañana.

Imagen del Teide nevado tras el paso de la borrasca Francis. / María Pisaca

Las temperaturas estarán en ligero descenso, más acusado en medianías y zonas altas. Además de en Tenerife, se podrán dar heladas débiles en zonas altas de La Palma.

Viento de componente norte tendiendo a noreste y arreciando durante la tarde, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en vertientes y cumbres expuestas al final del día.