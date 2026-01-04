Tranvías dobles y cada diez minutos en la víspera de Reyes Magos en Tenerife

Metrotenerife concluirá el plan de servicios de Navidad con su dispositivo de tranvías dobles para la víspera de Reyes, lunes 5 de enero. A lo largo de jornada, las unidades dobles circularán cada 10 minutos, en horario diurno, y con frecuencias de 15 minutos hasta las 02:00 de la madrugada.

A partir de esa hora, el servicio ininterrumpido será de 30 minutos. La Línea 1 operará a su máxima capacidad para facilitar los movimientos hacia las zonas comerciales y de ocio de Santa Cruz y La Laguna.

Por líneas

En concreto, está previsto que este próximo lunes 5, víspera de Reyes, la Línea 1 preste servicio con tranvías dobles cada 10 minutos, prácticamente, durante todo el día. Se activará el servicio ininterrumpido con unidades dobles entre 10 y 15 minutos hasta las 02:00 de la madrugada del día de Reyes (martes 6).

Desde esa hora, la Línea 1 volverá a operar con tranvías simples y frecuencias de día festivo.

En relación con la Línea 2, los usuarios dispondrán en la víspera de Reyes Magos de tranvías cada 10 y 15 minutos según el tramo horario.