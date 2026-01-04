Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tranvías dobles y cada diez minutos en la víspera de Reyes Magos en Tenerife

Las frecuencias y los refuerzos se mantendrán hasta las dos de la madrugada

Gente intentando entrar al tranvía en la parada de Guimerá a primera hora de la tarde

Gente intentando entrar al tranvía en la parada de Guimerá a primera hora de la tarde / Andrés Gutiérrez

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Metrotenerife concluirá el plan de servicios de Navidad con su dispositivo de tranvías dobles para la víspera de Reyes, lunes 5 de enero. A lo largo de jornada, las unidades dobles circularán cada 10 minutos, en horario diurno, y con frecuencias de 15 minutos hasta las 02:00 de la madrugada.

A partir de esa hora, el servicio ininterrumpido será de 30 minutos. La Línea 1 operará a su máxima capacidad para facilitar los movimientos hacia las zonas comerciales y de ocio de Santa Cruz y La Laguna.

Por líneas

En concreto, está previsto que este próximo lunes 5, víspera de Reyes, la Línea 1 preste servicio con tranvías dobles cada 10 minutos, prácticamente, durante todo el día. Se activará el servicio ininterrumpido con unidades dobles entre 10 y 15 minutos hasta las 02:00 de la madrugada del día de Reyes (martes 6).

Desde esa hora, la Línea 1 volverá a operar con tranvías simples y frecuencias de día festivo.

Noticias relacionadas y más

En relación con la Línea 2, los usuarios dispondrán en la víspera de Reyes Magos de tranvías cada 10 y 15 minutos según el tramo horario.

TEMAS

