Este es el primer guachinche que abrió en Tenerife: cocina canaria y ambiente de "parrandita"

El establecimiento ofrece auténtica cocina canaria

Carne cabra

Carne cabra / TikTok

Helena Ros

Helena Ros

El guachinche tradicional Casa Elena, situado en el municipio de La Matanza de Acentejo, sigue siendo un referente de la gastronomía tinerfeña, donde cada plato mantiene la esencia culinaria de la isla.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos no han dudado en visitar el establecimiento y explicar en el vídeo que es el primer guachinche que abrió en Tenerife, donde ofrece la auténtica gastronomía de la isla.

Cocina canaria

La propuesta gastronómica de Casa Elena transporta a sus clientes a la cocina tradicional canaria. Entre sus platos más destacados se encuentra la carne de cabra con asadura y uvas, cazuela de cherne y escaldón.

Uno de los momentos más comentados es cuando Joana comenta "lo siento mucho por mi madre, pero nunca me he comido un rancho como este", haciendo referencia a la calidad y autenticidad de las elaboraciones.

Además, la cazuela de cherne es otro de los grandes atractivos del local porque una mesa de doce comensales pidió una cazuela para cada uno. Una imagen que demuestra que se está en un guachinche de los de antes, donde domina el producto, la tradición y el ambiente de "parrandita".

Horario y ubicación

Casa Elena se encunetra en la Calle San Cristóbal 72, La Matanza de Acentejo. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de todos los clientes que lo han visitado.

"Sin duda esta es la esencia de un guachinche auténtico de verdad, si vienen y está cerrado es que se acabó el vino", explican los creadores de contenido. Esta es una de las normas no escritas de estos establecimientos cuando se acaba el vino, se cierra y abren de nuevo cunaod la siguiente cosecha está lista.

