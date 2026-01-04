Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Orotava ya 'huele' a Reyes: un roscón gigante para dinamizar el comercio local

El municipio 'endulza' la jornada con su tradicional dulce navideño

Roscón gigante de La Orotava.

Roscón gigante de La Orotava. / E. D.

Santa Cruz de Tenerife

La Orotava ha vuelto a endulzar la víspera de Reyes con la celebración de su Gran Roscón, que mide unos 500 metros de largo. Una cita ya consolidada en el calendario festivo navideño del municipio.

La avenida Emilio Luque Moreno (frente al Colegio La Milagrosa) fue el escenario donde este domingo se pudo degustar una porción de este típico dulce navideño, una actividad que sirve de excusa para dinamizar la actividad comercial local y ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia familiar en un ambiente festivo y navideño.

Durante la jornada se repartieron porciones del gran roscón elaborado por la dulcería Manobuena y la panadería Jovita, convirtiéndose en un punto de encuentro intergeneracional en el que pequeños y mayores pudieron disfrutar no solo de un rico dulce, sino también del buen ambiente musical.

Noticias relacionadas y más

El Gran Roscón de Reyes se ha consolidado, tras catorce ediciones, como una de las citas más esperadas de la Navidad en La Orotava, contribuyendo a mantener vivas las tradiciones y a dinamizar el centro urbano en unos días clave para la economía local.

