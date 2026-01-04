Así se estrena una inspectora de policía de la Comisaría Sur de Tenerife como autora de novela negra

Psicóloga, mando policial en la Comisaría Sur de Tenerife y autora de la novela Los Llanos de Troya (Real Noir), Ángela Pinacho Gómez (Santander, 1980) da vida en una trama de tintes oscuros a la inspectora Diana Uribe para que ésta esclarezca la muerte de una prostituta transexual a la que se le relaciona con un conocido político de una formación conservadora de la Isla. «Hay mucho de mí en la forma en la que ella se mueve y cómo lidera su grupo de trabajo, pero no tanto en las cosas que ocurren a su alrededor... Los que han leído el libro me preguntan, ¿pero esto es verdad? y, entonces, les respondo que no, que no, que no... Que todo esto es ficción», encadena una profesional que en la actualidad está destinada en la Brigada de Policía Científica y que con anterioridad perteneció a una unidad de policía judicial, a un grupo de Seguridad Ciudadana o fue tutora de alumnos. También ha operado en la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) en España, Eslovaquia y Polonia.

¿Qué lleva a una inspectora de policía al mundo de la creación literaria?

Soy una gran lectora, pero nunca pensé escribir para los demás. Pertenezco a dos clubes de lectura [uno asociado a Tenerife Noir y al Club Refugio de Adeje] y una de las actividades fue escribir unos textos. La historia de Manuel gustó y la moví en un concurso creado por la Policía Nacional. No ganó el premio, pero empecé a pensar qué hacía con ella: la metía en un cajón y la guardaba o la empezaba a mover...

¿Y la movió?

Sí, fui como público a una jornada de Tenerife Noir en la que participaba Carlos Salem [escritor y periodista argentino de novela negra] en la que habló de cómo crear relatos. Cuando acabé Los Llanos de Troya [zona de Arona en la que se ejerció la prostitución] le mandé el texto para que le echara un ojo. En mi entorno no había nadie vinculado al mundo de la literatura y él corregía manuscritos. Lo leyó y me llamó para indicarme que «había que pulir un par de cositas porque tenía mucho potencial». Además, me insinuó que podía ser el arranque de una saga.

Con esas referencias ni se lo pensó, ¿no?

Me lo puso muy fácil, entre otras cosas, porque me dijo que trabajaba para una pequeña editorial de novela negra de Madrid dirigida a autores noveles [«Una historia narrada con sobriedad y una protagonista creíble y querible en su doble papel, a veces agotador, de madre y de cabeza de un grupo policial de investigación» / Carlos Salem] y me propuso publicarla gratis. Era una gran oportunidad.

El sur de Tenerife, desde años dorados de John Palmer; a la detención de un criminal de la Guerra de los Balcanes o a los operativos policiales que se cierran en la actualidad, siempre ha tenido fama de ser un escenario algo sórdido. ¿Hay más de lo que se cuenta?

La novela no es un ataque a la corrupción que pueda existir en Arona, sino en general la que hay en España. Alguna de las cosas que me cuenta sí que ocurrieron en este municipio, pero yo aún no vivía aquí. Me enteré después. En el sur puede existir más corrupción o delincuencia que en otra parte de la Isla por el gran poder económico de la zona: los malos siempre están en los lugares donde se mueve mucho dinero. Aquí viene gente de todos los lugares del mundo.

¿El lugar ideal para pasar desapercibido?

Uno de los mejores, pero el trabajo de los equipos policiales es cada vez más efectivo: alguno se puede escapar un tiempo [pausa ]...

Partiendo de la premisa de que un escritor cuenta lo que mejor conoce, lo normal es que usted acabara metida de lleno en este tipo de tramas.

Más que por mi profesión, que no niego que algo sí ha tenido que ver, mi mayor influencia han sido las lecturas que fui realizando desde mi adolescencia donde, sobre todo, había novelas negras y policiacas. Me gustan las históricas, pero aún no estoy en ese registro. Mi suerte es trabajar en un ámbito en el que manejo un material bastante propicio para este tipo de tramas.

¿Información de primera mano?

Un poco sí que hay. [ríe]. Lectores que han escrito comentarios sobre la novela apuntan que «todo parece muy real». Es ficción, aunque tras terminar el libro me enteré de que en los años 90, más o menos, al parecer se produjo el asesinato de una prostituta transexual en la zona en la que transcurre la acción.

¿Insiste mucho en que es ficción?

Es lo que a mí me gusta leer; esto no ha pasado, pero me lo puedo creer.

¿Qué se van a encontrar los lectores en ‘Los Llanos de Troya’?

Es una crítica velada a la corrupción política. La inspectora Uribe y su equipo van a tener que averiguar quién o quiénes son los culpables de la muerte de una prostituta transexual. La investigación empieza a caminar en los bajos fondos del sur de Tenerife y escala hasta un lugar en el que se mueven altos cargos políticos de la Isla. Es una trama intensa pero, a su vez, muy divertida y entretenida.