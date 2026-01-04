Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Cabildo de Tenerife se ilumina en apoyo a Venezuela: por los isleños emigrados y los residentes en la Isla

Rosa Dávila manifesta su deseo de que el país pueda iniciar una nueva etapa de estabilidad y libertad

El Cabildo de Tenerife, iluminado en apoyo a Venezuela.

El Cabildo de Tenerife, iluminado en apoyo a Venezuela.

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha expresado públicamente su cercanía y solidaridad con el pueblo venezolano ante la situación que atraviesa el país, con un mensaje dirigido de manera especial a las familias canario-venezolanas, a sus descendientes y a las personas venezolanas que residen actualmente en la isla.

La presidenta insular, Rosa Dávila, publicado un post en sus redes sociales en el que señala que Tenerife mantiene una relación “profunda y duradera” con Venezuela, país que durante años fue tierra de acogida para miles de canarios y canarias, y que hoy cuenta con una importante comunidad venezolana integrada en la sociedad tinerfeña.

El texto se muestra acompañado de una imagen de la sede insular iluminada con los colores de la bandera de Venezuela, como manera de apoyar a los residentes en la Isla procedentes de ese país así como a los canarios que han emigrado a lo que se conoce como Octava Isla.

Vínculos

Desde la institución insular se subraya que los profundos vínculos históricos, sociales y culturales que unen a Tenerife y Venezuela hacen que la realidad del país sudamericano tras la intervención militar del Gobierno de Donald Trump se viva en la isla con una sensibilidad especial.

Estos lazos se han forjado a lo largo de generaciones de emigración canaria hacia Venezuela, así como a través de décadas de convivencia, intercambio y arraigo mutuo y se ha hecho más evidente durante las últimas horas, a raíz de la ofensiva estadounidense que ha acabado con la captura de Nicolás Maduro.

En este contexto, el Cabildo de Tenerife ha manifestado su deseo de que Venezuela pueda iniciar una nueva etapa marcada por la estabilidad, la libertad, la esperanza y la prosperidad, reafirmando su apoyo institucional y humano a quienes mantienen vínculos familiares, afectivos y culturales entre ambos territorios.

