La borrasca Francis abandona Tenerife: la Isla arrancará la semana sin avisos ni alertas

La borrasca Francis abandona Canarias rumbo a tierras peninsulares, donde ya ha puesto sobre aviso a varias comunidades autónomas. En Tenerife, mientras, los efectos del frente frío que llevan azotando el Archipiélago desde principios de año se manifestará solo a través de avisos amarillos por lluvias en el Norte de Gran Canaria.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha dejado ya sin riesgo al resto de Canarias, que llevaba varios días bajo la amenaza de fuertes precipitaciones, viento intenso y oleaje.

Debido a esta previsión, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha finalizado este domingo la situación de alerta por vientos La Palma, Tenerife y Gran Canaria junto a la prealaerta en el resto de islas, las ´únicas que se mantenían activas.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), según ha informado este mediodía el departamento regional.

En consonancia con esta modificación, también el Cabildo de Tenerife ha desactivado el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) una vez han finalizado las condiciones de inestabilidad meteorológica que ha afectado a las islas en los últimos días. En consecuencia, quedan desactivadas las medidas y disposiciones de las resoluciones adoptadas.

Domingo revuelto

La mejoría del tiempo será a partir de la tarde de este domingo y sobre todo mañana lunes, ya que a lo largo de la madrugada y las primeras horas del día las Islas aún soportaban algunos embistes de la borrasca Francis.

El mayor de ellos fue el viento, que ha vuelto a soplar con mucha fuerza sobre todo en Tenerife. Así, la cumbre se ha convertido en la zona más ventosa del Archipiélago con rachas de hasta 101 kilómetros por hora.

En esa misma zona se han registrado las temperaturas más bajas de la región, que a pesar de no bajar de cero, tampoco han llegado a 2 grados.

Tampoco la lluvia se ha mantenido en las mismas cifras de estos días, pero sí que se han registrado precipitaciones de relevancia en las islas occidentales, sobre todo en El Hierro donde han caído más de 20 litros por metro cuadrado.