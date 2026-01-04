Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet avisa: las temperaturas bajan este domingo en Tenerife y habrá heladas en el Teide

Las alertas por fenómenos costeros finalizan este 4 de enero en las islas

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La borrasca Francis sigue su camino hacia la Península dejando los últimos coletazos en las islas. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desactivó a las 3 de la mañana de este domingo, 4 de enero, el aviso amarillo por fenómenos costeros en todas las islas, excepto Fuerteventura y Lanzarote, donde lo hizo unas horas después. Este es el único aviso que permanecía vigente.

En la isla de Tenerife, en concreto, para este domingo se espera que haya una ligera bajada de temperaturas máximas, que oscilarán entre los 16 y los 21 grados, sin descartar heladas en las cotas altas del Teide.

Así, se espera un predominio de los cielos nubosos en el norte de la isla, con precipitaciones moderadas, más frecuentes en medianías donde no se descarta cierta persistencia.

Efectos de la borrasca Francis en Tenerife

Efectos de la borrasca Francis en Tenerife

Ver galería

Efectos de la borrasca Francis en Tenerife / Andrés Gutiérrez

Previsión del tiempo de la Aemet para este domingo recogida por EFE:

TENERIFE

Predominio de los cielos nubosos en el norte donde se esperan precipitaciones moderadas, más frecuentes en medianías donde no se descarta cierta persistencia. En el resto, intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional, aumentando a nuboso en la vertiente sureste por la tarde cuando será más probable. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso para las máximas en el norte con probables heladas débiles en cotas altas del Teide. Viento del noroeste con intervalos de fuerte en la vertiente suroeste donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. En cumbres centrales, viento del noroeste fuerte con probables rachas localmente muy fuertes, amainando durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 21

LA GOMERA

Predominio de los cielos nubosos en el norte y oeste, donde son probables precipitaciones débiles y ocasionales. Intervalos nubosos en el resto, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noroeste con intervalos de fuerte de madrugada en la vertiente suroeste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 21

LA PALMA

Predominio de los cielos nubosos en el norte y oeste, donde se esperan precipitaciones débiles a moderadas, más frecuentes en medianías del noroeste donde no se descarta del todo cierta persistencia. Intervalos nubosos en el resto con probables precipitaciones débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noroeste con intervalos de fuerte de madrugada en cumbres, vertientes noreste y con orientación suroeste, con baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 22

EL HIERRO

Predominio de los cielos nubosos en el norte y oeste, donde son probables las precipitaciones ocasionales débiles a moderadas. Intervalos nubosos en el resto, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noroeste con intervalos de fuerte de madrugada en zonas altas, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 15

