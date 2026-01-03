"Mi tía me llamó casi llorando para decirme que estaba bien": el bombardeo de Trump divide a la diáspora venezolana en Canarias entre la alegría y el temor

Si algo tiene claro el pueblo venezolano tras los bombardeos de Estados Unidos es que esta era la "única forma" de derrocar a Maduro. En una vorágine de sentimientos que van desde la alegría hasta el temor, los venezolanos emigrados en Canarias han vivido estas primeras horas tras el asalto militar pegados al teléfono, siguiendo las noticias en los medios de comunicación y con el corazón en un puño ante el devenir de los familiares que aún residen en su país de origen.

Los venezolanos en Canarias llevaban días atentos a las noticias y con la esperanza de que Estados Unidos pudiera acabar con los años de régimen bolivariano. "Lo estábamos deseando", sentencia María, que prefiere salvaguardar su identidad completa por miedo a las represalias en su país, pues como afirma el nivel de represión les ha llevado a no poder hablar con libertad: "no sabemos quién escucha o quién lo lee".

María se marcó de Venezuela hace 34 años para tratar de buscar una vida mejor junto a su marido quien, en aquel entonces, consiguió un empleo en Madrid. Como hijos de inmigrantes españoles, España era un lugar seguro al que regresar y en el que formar una familia. Años más tarde y tras su separación, María se afincó en Tenerife, donde lleva viviendo desde entonces.

Mezcla de sentimientos

Como muchos emigrados a las Islas, María recibió la noticia de la captura de Maduro por parte del Gobierno de Donald Trump con alegría. Sin embargo, tan solo unos minutos después, con la primera llamada de la mañana, sus sentimientos se tornaron hacia el miedo. "Mi tía que vive en Caracas –una de las zonas bombardeadas– me llamó casi llorando para decirme que estaba bien pero que estaban escuchando explosiones en todos lados", afirma. Al otro lado del teléfono, su voz se entrecorta por la emoción, que trata de esconder, pero le es imposible: "en ese momento, me puse muy nerviosa".

Lo único que le propició algo de paz era poder saber que sus padres, de 80 y 83 años, estaban a salvo junto a su tía. "Ellos viven en un pueblo cerca de Guaira, que ha volado", resalta. "Tenía mucho miedo de que estuvieran allá porque se suelen quedar incomunicados y temía no poder saber de ellos", sentencia.

Condiciones en su país

La mujer recuerda las condiciones en las que se encuentra su familia en el país. "Mi hermano se murió hace un mes, y mi papá tuvo que vender el coche para poder darle asistencia médica, que costaba 3.000 euros", recuerda.

La noticia ha sido un balón de oxígeno para el pueblo venezolano. Así al menos lo percibe María, que describe la situación con un atisbo de esperanza. "Va a ser duro, pero tendremos que comenzar desde cero con otras bases y con libertad", sentencia. "Maduro está metido en los narcos, tiene negocios con las armas, hay mucho malandro y esperamos que esto sirva para que saquen a esa gente del Gobierno y se acabe todo esto", insiste.