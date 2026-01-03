Seguridad: Interior retira policías de las calles de Santa Cruz para el centro de migrantes

El Ministerio del Interior, a través de la Comisaría Provincial, retirará seis patrullas de la Policía Nacional de las calles de Santa Cruz de Tenerife para atender las necesidades de seguridad en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría.

La medida se adopta después de que ya hayan terminado las obras de acondicionamiento de dichas dependencias, que fueron construidas durante de la primera crisis migratoria, en el año 2006.

La decisión incidirá en agentes dedicados a prevenir la inseguridad en las vías y espacios públicos de la capital que están destinados en la Comisaría Provincial, la de Distrito Norte (Pérez de Ayala) y Distrito Sur (Tres de Mayo).

Subida de algunos delitos graves

Se produce después de que las últimas estadísticas del Gobierno central reflejen un incremento de la criminalidad en la capital tinerfeña en delitos como robos con violencia e intimidación, asaltos a casas y empresas, lesiones y riñas tumultuarias.

Esa tendencia delictiva se registra mientras en Santa Cruz de Tenerife se constata la carencia de centenares de agentes, tanto de la Policía Nacional como de la Local.

Otros servicios que detraen agentes

Los funcionarios de esas seis patrullas están adscritos a la Brigada de Seguridad Ciudadana, que es la que ya soporta el mantenimiento de la seguridad en las instalaciones del centro de atención de migrantes de San Andrés, en El Hierro (35 agentes); el déficit de personal para atender la seguridad de las comisarías o la custodia de detenidos hospitalizados (22 efectivos), así como del Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) en el momento en que tenga lugar su apertura, junto al puerto de Granadilla.

La asignación de 12 policías nacionales al CIE de Hoya Fría se establece en un oficio remitido a la mencionada Brigada el pasado 18 de diciembre por el comisario responsable de la Unidad de Coordinación Operativa Policial (UCOP), Raúl Contreras, número dos en la estructura del cuerpo en la provincia y actual jefe accidental.

En el documento se recuerda que el trabajo en dicho recurso será asumido también, de forma parcial, por integrantes de la Brigada de Extranjería y Fronteras, que se encarga de los asuntos de inmigración.

Críticas de los sindicatos

La decisión es criticada por la Unión Federal de Policía (UFP), el Sindicato Unificado de Policía (SUP) o Jupol.

José Delgado, portavoz de la UFP, indica que la Brigada de Seguridad Ciudadana se ha convertido en un «cajón de sastre», cuyos agentes se destinan a atender las carencias de personal en varios ámbitos, incluido el fenómeno migratorio.

Admite que de los grupos de Policía Judicial o Científica no es posible derivar más agentes a tales tareas. Delgado lamenta que, «ahora mismo, con el número de funcionarios que hay, no se puede prestar un servicio excelente a los vecinos».

El SUP apunta que "el comisario provincial accidental ha detraído efectivos de Seguridad Ciudadana para la seguridad del CIE de Hoya Fría, dejando a Santa Cruz sin coches patrulla".

"Se prioriza la vigilancia del recinto sobre la seguridad de la capital", indica. Para este sindicato, no se puede quitar vehículos radiopatrullas de las calles para proteger unas instalaciones.