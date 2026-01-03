Seguridad: Interior retira policías de las calles de Santa Cruz para el centro de migrantes
Seis patrullas de Seguridad Ciudadana se destinan al CIE de Hoya Fría, lo que agrava la carencia de efectivos y la lucha contra la subida de los delitos en la capital
El Ministerio del Interior, a través de la Comisaría Provincial, retirará seis patrullas de la Policía Nacional de las calles de Santa Cruz de Tenerife para atender las necesidades de seguridad en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría.
La medida se adopta después de que ya hayan terminado las obras de acondicionamiento de dichas dependencias, que fueron construidas durante de la primera crisis migratoria, en el año 2006.
La decisión incidirá en agentes dedicados a prevenir la inseguridad en las vías y espacios públicos de la capital que están destinados en la Comisaría Provincial, la de Distrito Norte (Pérez de Ayala) y Distrito Sur (Tres de Mayo).
Subida de algunos delitos graves
Se produce después de que las últimas estadísticas del Gobierno central reflejen un incremento de la criminalidad en la capital tinerfeña en delitos como robos con violencia e intimidación, asaltos a casas y empresas, lesiones y riñas tumultuarias.
Esa tendencia delictiva se registra mientras en Santa Cruz de Tenerife se constata la carencia de centenares de agentes, tanto de la Policía Nacional como de la Local.
Otros servicios que detraen agentes
Los funcionarios de esas seis patrullas están adscritos a la Brigada de Seguridad Ciudadana, que es la que ya soporta el mantenimiento de la seguridad en las instalaciones del centro de atención de migrantes de San Andrés, en El Hierro (35 agentes); el déficit de personal para atender la seguridad de las comisarías o la custodia de detenidos hospitalizados (22 efectivos), así como del Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) en el momento en que tenga lugar su apertura, junto al puerto de Granadilla.
La asignación de 12 policías nacionales al CIE de Hoya Fría se establece en un oficio remitido a la mencionada Brigada el pasado 18 de diciembre por el comisario responsable de la Unidad de Coordinación Operativa Policial (UCOP), Raúl Contreras, número dos en la estructura del cuerpo en la provincia y actual jefe accidental.
En el documento se recuerda que el trabajo en dicho recurso será asumido también, de forma parcial, por integrantes de la Brigada de Extranjería y Fronteras, que se encarga de los asuntos de inmigración.
Críticas de los sindicatos
La decisión es criticada por la Unión Federal de Policía (UFP), el Sindicato Unificado de Policía (SUP) o Jupol.
José Delgado, portavoz de la UFP, indica que la Brigada de Seguridad Ciudadana se ha convertido en un «cajón de sastre», cuyos agentes se destinan a atender las carencias de personal en varios ámbitos, incluido el fenómeno migratorio.
Admite que de los grupos de Policía Judicial o Científica no es posible derivar más agentes a tales tareas. Delgado lamenta que, «ahora mismo, con el número de funcionarios que hay, no se puede prestar un servicio excelente a los vecinos».
El SUP apunta que "el comisario provincial accidental ha detraído efectivos de Seguridad Ciudadana para la seguridad del CIE de Hoya Fría, dejando a Santa Cruz sin coches patrulla".
"Se prioriza la vigilancia del recinto sobre la seguridad de la capital", indica. Para este sindicato, no se puede quitar vehículos radiopatrullas de las calles para proteger unas instalaciones.
Faltan 319 agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local
La Policía Nacional debería tener en el municipio de Santa Cruz de Tenerife 981 agentes, según el catálogo oficial de puestos de trabajo, pero sólo cuenta con 820; es decir, registra un déficit de 161 funcionarios. La situación de la Policía Local no es mucho mejor. De hecho, necesita 158 profesionales más para garantizar un servicio adecuado, según una moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento a finales de septiembre del pasado año. Es decir, los vecinos de la capital tinerfeña disponen de 319 policías menos de los que debería haber. José Delgado (UFP) opina que el catálogo de la Policía Nacional se ha quedado obsoleto y no contempla las necesidades reales de la Isla, sobre todo por el fenómeno migratorio. Jupol recuerda que en la capital chicharrera las lesiones y riñas tumultuarias crecieron entre enero y septiembre del 2025 un 21,5% respecto al mismo periodo del 2024. Los casos de robos con violencia e intimidación (atracos o tirones, por ejemplo) subieron un 46,6% en el mismo plazo, mientras que los robos con fuerza (en casas, locales comerciales o naves, entre otros inmuebles) aumentaron un 31,8%. El sindicato Jupol señala que buena parte de dichas infracciones penales se combaten con más agentes de uniforme de la Brigada de Seguridad Ciudadana que patrullen las calles. Otra crítica expresada por esta organización es que la asignación al CIE de doce agentes se haya adoptado en plena campaña de Navidad, época que requiere de una especial atención por parte de los cuerpos de seguridad debido a las grandes aglomeraciones de personas en centros comerciales y de ocio, así como la proliferación de delitos como los hurtos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet advierte: Tenerife estrenará 2026 con alertas por chubascos acompañados de tormentas y fuerte viento
- La borrasca Francis llegará a Tenerife en Año Nuevo con lluvias intensas, viento y nieve en cumbres
- El aeropuerto Tenerife Norte tendrá su primer acceso directo por la TF-5
- Detenido el conductor que provocó la muerte de un motorista en Tenerife tras saltarse un stop y dar positivo en alcohol y drogas
- Arrancan 26 postes en la carretera de Los Silos: el Ayuntamiento denuncia un acto vandálico contra el mobiliario público
- Fallece un motorista en Tenerife tras colisionar con un conductor ebrio
- La Aemet actualiza los avisos por la borrasca Francis: más peligro en La Palma
- Un fuerte accidente en el sur de Tenerife deja colas kilométricas y un motorista en estado grave