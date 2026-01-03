Los roscones de Reyes que tienes que probar sí o sí: se elaboran en Tenerife y son los más originales

El roscón de Reyes es uno de los postres más esperados del año, como su propio nombre indica es típico del día de Reyes. Muchas familias se reúnen el día 6 de enero para compartir este dulce siguiendo la tradición, a quién le toca el haba invita.

Desde 1937, Zulay se ha convertido en una de las pastelerías más famosas de Canarias, su nombre trasporta a la tradición y calidad de los productos que ofrece. Con la llegada de Reyes, han vuelto a marcar la diferencia con sus roscones más innovadores.

Rosconttone

A Zulay le gusta marcar la diferencia y por eso han reinventado el dulce más esperado de la Navidad, entre sus elaboraciones destaca el Rosconttone, una creación artesanal única que fusiona el roscón de Reyes con la exquisitez del panettone. Se trata de un producto de edición limitada, elaborado con masa de panettone artesano y solamente está disponible bajo reserva.

Su secreto está en una fermentación larga con masa madre, que da como resultado un roscón esponjoso, tierno y lleno de aroma, con una textura suave y un saber que hacer que quieras repetir.

Rellenos clásicos y sabores sorprendentes

Además del roscón clásico (sin relleno), Zulay ofrece diferentes sabores de sus característicos Rosconttones para adaptarse al gusto de todos sus clientes. Las propuestas que ofrecen son:

Nutella

Pistacho

Kinder

Crema pastelera

Debido a la demanda que se genera cada mes de enero, la pastelería, al igual que el resto, se organiza con antelación los encargos. Por ello, la mejor es reservar con tiempo para quedarse sin una de las elaboraciones más innovadoras del típico dulce de Reyes.

Cómo reservar y recoger el Rosconttone

Las reservas pueden se pueden realizar:

En cualquiera de las tiendas Zulay

A través de su web oficial: panaderiazulay.com/tienda

La reserva queda confirmada en el momento de la compra y los encargos se recogen el 5 de enero, en horario de 11:00 a 17:00 horas.

Para quienes no tengan reserva, del 3 al 5 de enero habrá algunas unidades disponibles para comprar, siempre según stock.