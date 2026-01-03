El restaurante de Tenerife donde se come como un rey: cocina canaria, raciones generosas y precios inmejorables

La gastronomía canaria sigue siendo uno de los grandes atractivos de las islas, gracias a locales que apuestos por productos de la zona y de calidad. En Tenerife, más concretamente en La Matanza de Acentejo, hay un rincón que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan cocina canaria a buen precio.

Los creadores de contenido @descubreconc han acudido al establecimiento y no han dudado en recomendarlo a todos sus seguidores. "¿Quieres salir rodando y habiendo comido como un rey? Este es tu sitio", aseguran tras su experiencia.

Un rincón ideal en Tenerife

La Vespa Cocina Canaria es un local que conquista a sus clientes desde el principio, ofreciendo cocina canaria tradicional elaborada con productos locales. Además, sus raciones son generosas y su relación calidad-precios es inmejorable.

"Un lugar familiar creado con amor, dedicación y deseo de dar siempre lo mejor", así se define la esencia de La Vespa. En el local podrás disfrutar y saborear la auténtica cocina canaria. Además, cuenta con terraza cubierta y admite mascotas.

Gastronomía autóctona

Su carta está llena de grandes clásicos de la gastronomía autóctona. Entre los platos más destacados se encuentran:

Garbanzada

Elcaldón con gofio de trigo y millo y nuestro toque de la casa

Queso asado con mojos y confitura de higo

Ensaladilla de batata

Huevos a la Vespa

Carne de cabra con papas fritas

Par poner el broche final a una comida tradicional canaria, puedes optar por alguno de sus postres caseros (todos tienen un precio de 4 euros).

Tiramisú de Limón

Tarta de 3 chocolates

Bienmesabe Palmero

Polvito Uruguayo

Horario y ubicación

La Vespa Cocina Canaria se encuentra en el Camino Tabaiba, 9, La Matanza de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife). Cuenta con 4,6 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han pasado por el local.

Abre miércoles, jueves y domingos de 13:00 a 17:00 horas, mientras que los viernes y sábados amplía su horario abriendo de noche a partir de las 19:30 hasta las 23:00 horas.

Un lugar ideal para disfrutar de la cocina canaria tradicional, con un ambiente acogedor y precios económicos.