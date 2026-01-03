"¿Qué va a pasar ahora en Venezuela?”: la incertidumbre de la comunidad venezolana en Tenerife

"Lo que está claro es que Venezuela necesitaba un cambio. Ya veremos si será para mejor o para peor", sentencia José Daniel Gutiérrez ante el bombardeo de Estados Unidos al país al que emigró a finales de los setenta del siglo XX. Está guisando ñames, tradición centenaria en su familia, cuando se entera por EL DÍA de que el país natal de su mujer se encuentra en tal situación. Todos los que participan en el guisado migraron a Venezuela y se alegran de que "por fin" Maduro salga, pero los sentimientos encontrados afloran porque "a mí no me gusta la violencia", dicen casi que al unísono.

Incertidumbre

La actuación de Estados Unidos en la popularmente conocida como 'octava isla' crea cierta incertidumbre entre los que un día buscaron una vida mejor allí. A Gutiérrez se le unen Ernesto Tosco y Miguel Dorta. Tosco ve el bombardeo "bien por las circunstancias del país. A nadie le gusta que te invadan el país, pero las cosas son como son. Hay que pensar cómo está el país. Hubo unas elecciones, hubo un fraude, también hay muchos millones de personas que están fuera por la situación. No digo ni qué está bien, ni qué está mal. Venezuela es un gran país y no tiene por qué estar así", explica. Por su parte, Dorta reitera que "la violencia no es de agrado, pero viendo lo que está sucediendo con la gente que hay allí, era lógico que llegara el momento de que se interviniera".

'Entre Guatire y Guarenas'

Kiko Gutiérrez emigró a Venezuela desde Garachico en 1956, cuando tenía 16 años. Apareció en el guisado de ñames con el móvil pegado a la oreja. Escuchaba Radio Nacional de Venezuela para informarse. "La tengo puesta desde que me avisó mi hijo", confiesa. "A mí la violencia no me gusta", se escucha de nuevo y prosigue "estaba pensando que esto iba a ser de otra manera, aquí va a morir gente inocente y eso no me parece bien. Como se dice allá, estoy 'entre Guatire y Guarenas", comenta con esta expresión de duda. "Lo que está claro es que este gobierno se robó los votos, entre ellos el mío. Gracias a que la oposición guardó las actas, el mundo sabe que las últimas elecciones en Venezuela fueron un pucherazo", afirma.

Gracias a que conserva la doble nacionalidad, Kiko Gutiérrez, a sus casi 86 años, continúa votando en Venezuela y reivindica que sea un país democrático. "No es posible que Venezuela, que nunca ha sido un territorio históricamente migrante, en este momento tenga aproximadamente a ocho millones de venezolanos fuera por obligación", sentencia. En cuanto al futuro, Kiko imagina que "el pueblo venezolano saldrá a la calle. Vamos a esperar a ver si en realidad la gente sale a vitorear y a celebrar lo que ha pasado", dice.

"¿Qué va a pasar ahora en Venezuela?"

Ana González Araque vive en Garachico desde hace 36 años. Es natural de Caracas y está casada con José Daniel Gutiérrez. Ella no se muestra ni a favor, ni en contra. Le preocupa el futuro: "¿Qué va a pasar ahora en Venezuela?", se pregunta. Confirmó que su familia, todos sus hermanos y su madre, están bien gracias a un temprano mensaje por WhatsApp sin ni siquiera saber que Caracas estaba siendo bombardeada por Estados Unidos. "En cuanto me desperté y vi ese mensaje supe que algo malo pasaba", narra. Tiene una pequeña tienda de vinos y quesos en la Villa y Puerto y mientras atiende a sus clientes cuenta que para ella "el problema fundamental es que no hay información. Ves las imágenes y se te ponen los pelos de punta: la gente corriendo de un lado para otro, el fuego, los bombardeos... hay un caos horrible buscando suministros porque ellos no saben lo que va a pasar".

Ana González Araque está preocupada por el futuro de su país natal / María Pisaca

La venezolana buscó información de manera somera y recordó unas declaraciones de Donald Trump: "Este señor dice que ha sido una operación brillante. Creo que una operación brillante hubiera sido sacar a Maduro sin el destrozo que está haciendo", opina. No obstante, quiere un cambio, "pero eso no significaba que se llevara a gente por delante. Además, si ya Venezuela, en particular Caracas, estaba en un gran estado de deterioro, imagínate ahora". Habla de que tal y como se ha producido "fue totalmente inesperado. Es cierto que en Venezuela tienen el espacio aéreo bloqueado desde hace más de 15 días, pero no significaba que fuera a pasar esto. Para todos ha sido inesperado y menos así".

La única salida del gobierno de Maduro

Eduardo González va camino del Teide cuando atiende la llamada. Lleva seis años en Tenerife y llegó aquí "huyendo de la situación. Era insostenible", declara. "Tengo sentimientos encontrados. Al final era lo que todos queríamos, pero crea desconcierto porque no sabes si hay peligro o no. Más que nada por la familia que uno tiene allá", afirma. Le quedan poco familiares porque el resto está en Estados Unidos. "Yo sabía que este gobierno iba a salir con violencia porque con elecciones era imposible que lo hiciera", define.