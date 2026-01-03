Parece una pastelería artesana de Roma o Venecia, pero está en Tenerife: aquí puedes comer un bizcochito a rebosar de chocolate de Dubái

La moda del chocolate de Dubái ha aterrizado en Tenerife de la mano de la heladería Ducí. Este reconocido local, ubicado en Candelaria, sorprende a sus clientes con su exquisito pangoccioli relleno de este dulce que arrasa en TikTok. Esta es la ocasión perfecta para disfrutar en una de las heladerías más destacadas de la isla.

Los pangoccioli son unos deliciosos bollitos de leche italianos con pepitas de chocolate, muy tradicionales en el país. Su corteza exterior es fina, mientras que su interior destaca por ser extremadamente tierno y esponjoso. Se suelen comer en el desayuno o la merienda, y cada región italiana tiene su propia versión, adaptando la receta según sus costumbres.

Así son los pan goccioli / GiolloZafferano

Aunque la receta original no incluía relleno, con el tiempo los pasteleros italianos han innovado, creando variedades con toppings de todo tipo que enriquecen aún más este clásico. Esto es lo que han hecho los cocineros de Ducí con su creación reciente.

Así son los pangoccioli de Ducí

La pastelería de Candelaria lanza una versión inspirada en los sabores de Oriente Medio con Nutella de pistacho, pasta kataif y pepitas de chocolate, una combinación que ya conquista a los amantes del dulce.

El obrador artesanal de Ducí ha vuelto a sorprender a sus clientes con una creación que fusiona lo mejor de Italia y Dubái. Su icónico pangoccioli se renueva ahora con una receta que promete marcar tendencia.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, su maestro pastelero presenta la nueva receta combina chocolate con avellanas mezclado con pistacho de pistacho y la pasta kataif, una masa crujiente típica de la repostería árabe, todo ello recubierto con las tradicionales pepitas de chocolate, logrando una textura suave por dentro y crujiente por fuera.

El resultado es un dulce "suave y crujiente, tan rico que no te lo imaginas".

Para disfrutar de este delicioso dulce, visita la heladería-pastelería Ducí, ubicada en el paseo marítimo de Las Caletillas, Candelaria, número 33, local 13. El establecimiento abre de miércoles a domingo, con horario de 9:00 a 22:30 los miércoles, jueves y viernes, y hasta las 23:00 los viernes y sábados.