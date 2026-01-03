"Esto continúa, viva Venezuela libre", los opositores de Tenerife se concentran en la capital

"Esto continúa, viva Venezuela libre". Este fue uno de los mensajes más repetidos en la tarde de este sábado en la concentración celebrada por los opositores al Gobierno Bolivariano en Tenerife.

El acto estuvo deslucido por la escasa asistencia, debido, entre otras cosas, a la lluvia y la coincidencia con las fechas dedicadas a las compras de Reyes por muchos ciudadanos. En algunos momentos, llegó a haber alrededor de 150 asistentes.

En el acto intervinieron muy pocos políticos canarios, frente a lo ocurrido tras las elecciones del pasado año en Venezuela.

Pocos políticos canarios

En la tarde de este sábado intervinieron como representantes públicos más conocidos Carlos Tarife (PP), primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Santa Cruz, y Paula Jover, diputada de VOX en el Parlamento de Canarias. También estaba la diputada del PP en la cámara regional Rebeca Paniagua.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, alegó problemas de salud que le impidieron estar en el evento, pero envió un mensaje de apoyo a los concentrados.

Concentración contra Maduro en plaza de España /

Tarife recordó que "hoy es un día histórico para miles de ustedes", a la vez que identificó a "caras conocidas" que suelen estar en otros eventos similares en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.

En el lado correcto

Para edil del PP, el pasado año, "las elecciones las ganó Edmundo González y un dictador se quedó donde no debía". En una cita irónica con la que aludió a algunos mensajes del PSOE sobre los ataques a Gaza, Carlos Tarife señaló que, en el caso de Venezuela, "el PP siempre ha estado en el lado correcto de la historia".

Paula Jover felicitó al pueblo de Venezuela y afirmó que "hoy el brillo en los ojos" de los asistentes al acto "es diferente". Recordó que su partido, VOX, "ha pensado mucho en ustedes"; de manera reciente con la entrega a la opositora María Corina Machado del Premio Nobel de la Paz.

Moisés Fernández, fundador de la Unión Canario Venezolana, fue el principal animador de la concentración. Admitió que este sábado fue una jornada de "emociones encontradas", de "alegría, tristeza, de visión de la película que hemos sufrido en esta Plaza, los seres que dejamos atrás, a los que no hemos podido ver en el momento final, por la situación, por las circunstancias económicas...".

Gracias a Canarias

Fernández tuvo palabras de agradecimiento para "esta tierra, que nos ha dado tanto", y "no podemos olvidarnos de Edmundo y María Corina, por lo que han aportado y arriesgado".

Sobre la captura de Nicolás Maduro, el activista en contra del régimen bolivariano planteó: "A ver si ahora va a bailar en la cárcel; ¡que se joda!".

Reconoció que la realidad de su país "no va a cambiar de la noche a la mañana", por lo que pidió tranquilidad a sus compatriotas, pero recordó que "el proceso de transición ya empezó".