La Aemet amplía los avisos este sábado por el paso de la borrasca Francis

El paso de la borrasca Francis por Canarias está dejando más lluvias y vientos de lo previsto inicialmente. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado los avisos para este sábado, 3 de enero, por fenómenos costeros, en todas las islas excepto en La Gomera, y por vientos, en todas menos Gran Canaria y Fuerteventura.

Las zonas más afectadas por los fenómenos costeros serán Lanzarote y La Palma, que estarán en aviso naranja durante algunas horas del día. En concreto, de 13:00 a 21:00 horas en la primera, y de 10:00 a 20:00 horas, en la segunda.

En Lanzarote, por ejemplo, la Aemet prevé mar combinada del Noroeste en torno a 5 metros, y viento del Oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en la costa norte; mientras que en La Palma se prevé mar combinada del Noroeste en torno a 5 metros en las costas oeste y norte.

La situación en Tenerife

La isla de Tenerife seguirá este sábado en aviso amarillo por vientos, con rachas máximas esperadas de 80 kilómetros por hora.

En concreto, esas fuertes rachas se esperan en zonas altas y de la dorsal, así como en el municipio de La Laguna y la vertiente sur. Además, podrán ser localmente aún mayores, superando los 90 kilómetros por hora en las cumbres.

Previsión general

En cuanto a la previsión del tiempo general para todo el archipiélago, el fenómeno más significado es que se esperan probables rachas muy fuertes de componente oeste en las islas occidentales y Lanzarote.

En Lanzarote y Fuerteventura estará nuboso con precipitaciones débiles a moderadas a primeras y últimas horas, predominando los intervalos nubosos el resto del día cuando las lluvias serán menos probables y más ocasionales.

Lluvia y neblina en Tenerife por la borrasca Francis. / Andrés Gutiérrez

En el resto de islas, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en vertientes oeste y norte, donde se esperan precipitaciones débiles a moderadas, siendo de carácter ocasional en el resto de vertientes.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios o en ligero descenso, mientras que el viento soplará moderado de componente oeste o noroeste, siendo fuerte en cumbres y vertientes sur y norte de las islas montañosas, así como en el interior de Lanzarote, donde son probables rachas localmente muy fuertes.