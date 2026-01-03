Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca FrancisMamotreto de AñazaPremio a dos institutos de TenerifeAsociación para los afectados por las termitasCabalgata de Reyes en Santa Cruz
instagramlinkedin

La Aemet amplía los avisos este sábado por el paso de la borrasca Francis

En Tenerife, los vientos podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora en las cumbres

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El paso de la borrasca Francis por Canarias está dejando más lluvias y vientos de lo previsto inicialmente. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado los avisos para este sábado, 3 de enero, por fenómenos costeros, en todas las islas excepto en La Gomera, y por vientos, en todas menos Gran Canaria y Fuerteventura.

Las zonas más afectadas por los fenómenos costeros serán Lanzarote y La Palma, que estarán en aviso naranja durante algunas horas del día. En concreto, de 13:00 a 21:00 horas en la primera, y de 10:00 a 20:00 horas, en la segunda.

En Lanzarote, por ejemplo, la Aemet prevé mar combinada del Noroeste en torno a 5 metros, y viento del Oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en la costa norte; mientras que en La Palma se prevé mar combinada del Noroeste en torno a 5 metros en las costas oeste y norte.

La situación en Tenerife

La isla de Tenerife seguirá este sábado en aviso amarillo por vientos, con rachas máximas esperadas de 80 kilómetros por hora.

En concreto, esas fuertes rachas se esperan en zonas altas y de la dorsal, así como en el municipio de La Laguna y la vertiente sur. Además, podrán ser localmente aún mayores, superando los 90 kilómetros por hora en las cumbres.

Previsión general

En cuanto a la previsión del tiempo general para todo el archipiélago, el fenómeno más significado es que se esperan probables rachas muy fuertes de componente oeste en las islas occidentales y Lanzarote.

En Lanzarote y Fuerteventura estará nuboso con precipitaciones débiles a moderadas a primeras y últimas horas, predominando los intervalos nubosos el resto del día cuando las lluvias serán menos probables y más ocasionales.

Lluvia y neblina en Tenerife por la borrasca Francis.

Lluvia y neblina en Tenerife por la borrasca Francis. / Andrés Gutiérrez

En el resto de islas, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en vertientes oeste y norte, donde se esperan precipitaciones débiles a moderadas, siendo de carácter ocasional en el resto de vertientes.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas seguirán con pocos cambios o en ligero descenso, mientras que el viento soplará moderado de componente oeste o noroeste, siendo fuerte en cumbres y vertientes sur y norte de las islas montañosas, así como en el interior de Lanzarote, donde son probables rachas localmente muy fuertes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet advierte: Tenerife estrenará 2026 con alertas por chubascos acompañados de tormentas y fuerte viento
  2. La borrasca Francis llegará a Tenerife en Año Nuevo con lluvias intensas, viento y nieve en cumbres
  3. Un fuerte accidente en el sur de Tenerife deja colas kilométricas y un motorista en estado grave
  4. El aeropuerto Tenerife Norte tendrá su primer acceso directo por la TF-5
  5. Detenido el conductor que provocó la muerte de un motorista en Tenerife tras saltarse un stop y dar positivo en alcohol y drogas
  6. Arrancan 26 postes en la carretera de Los Silos: el Ayuntamiento denuncia un acto vandálico contra el mobiliario público
  7. Fallece un motorista en Tenerife tras colisionar con un conductor ebrio
  8. La Aemet actualiza los avisos por la borrasca Francis: más peligro en La Palma

Prisión para los tres secuestradores de un hombre en el barrio de La Candelaria

Prisión para los tres secuestradores de un hombre en el barrio de La Candelaria

La Aemet amplía los avisos este sábado por el paso de la borrasca Francis

La Aemet amplía los avisos este sábado por el paso de la borrasca Francis

Los roscones de Reyes que tienes que probar sí o sí: se elaboran en Tenerife y son los más originales

Los roscones de Reyes que tienes que probar sí o sí: se elaboran en Tenerife y son los más originales

Seguridad: Interior retira policías de las calles de Santa Cruz para el centro de migrantes

Seguridad: Interior retira policías de las calles de Santa Cruz para el centro de migrantes

Los actos municipales de Adeje no contarán con pirotecnia

Así es la orquesta de Tenerife que lo está petando en redes con su versión de 'Noche de copas'

Así es la orquesta de Tenerife que lo está petando en redes con su versión de 'Noche de copas'

El Cabildo de Tenerife mantiene activo el PEIN por vientos y fenómenos costeros

El Cabildo de Tenerife mantiene activo el PEIN por vientos y fenómenos costeros

La primera luna llena del 2026 iluminará el cielo de Tenerife este fin de semana: será la primera superluna del año y del invierno

La primera luna llena del 2026 iluminará el cielo de Tenerife este fin de semana: será la primera superluna del año y del invierno
Tracking Pixel Contents