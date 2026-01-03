Los actos municipales de Adeje no contarán con pirotecnia

Los actos municipales en Adeje no contarán con pirotecnia en virtud del acuerdo plenario unánime que establece la reducción o eliminación de su uso y la sustitución progresiva de los fuegos artificiales tradicionales por alternativas menos dañinas, como espectáculos de luz con drones, pirotecnia silenciosa, proyecciones láser o elementos lumínicos led, que no generan impactos negativos, tal y como refleja la propuesta aprobada.

Asimismo, la corporación decidió que en aquellos eventos donde persista el uso de pirotecnia explosiva se procederá a facilitar herramientas e información que permita minimizar su impacto. Entre estas medidas se incluyen la comunicación previa de los horarios adecuados para evitar exposiciones innecesarias, recomendaciones y reparto de protectores auditivos a personas vulnerables y la creación de refugios sensoriales controlados para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y sus familias.

El acuerdo plenario respaldó de forma unánime el planteamiento de Coalición Canaria de articular medidas destinadas a reducir y, progresivamente, eliminar el uso de fuegos artificiales explosivos en los actos públicos que programe y desarrolle el municipio, apostando por celebraciones más seguras, inclusivas y respetuosas con la ciudadanía, los animales y el entorno.

La iniciativa, defendida por el concejal nacionalista Aythami Amaro, parte de «la creciente preocupación social por el impacto negativo de la pirotecnia explosiva sobre la salud pública, la seguridad ciudadana, el bienestar animal y el medio ambiente». El edil subrayó que «el ruido extremo afecta especialmente a personas mayores, menores y personas con trastornos del espectro autista o estrés postraumático, además de generar situaciones de ansiedad y riesgo en animales domésticos y silvestres».

Aythami Amaro defendió que este acuerdo plenario «refleja una sensibilidad compartida hacia una Adeje más inclusiva, sostenible y comprometida con el bienestar colectivo». Al tiempo, consideró que supone un avance hacia celebraciones públicas adaptadas a las necesidades actuales de la sociedad.