Adeje
Los actos municipales de Adeje no contarán con pirotecnia
El Pleno acuerda la eliminación progresiva de los fuegos artificiales y su sustitución por espectáculos de luz y proyecciones láser
Los actos municipales en Adeje no contarán con pirotecnia en virtud del acuerdo plenario unánime que establece la reducción o eliminación de su uso y la sustitución progresiva de los fuegos artificiales tradicionales por alternativas menos dañinas, como espectáculos de luz con drones, pirotecnia silenciosa, proyecciones láser o elementos lumínicos led, que no generan impactos negativos, tal y como refleja la propuesta aprobada.
Asimismo, la corporación decidió que en aquellos eventos donde persista el uso de pirotecnia explosiva se procederá a facilitar herramientas e información que permita minimizar su impacto. Entre estas medidas se incluyen la comunicación previa de los horarios adecuados para evitar exposiciones innecesarias, recomendaciones y reparto de protectores auditivos a personas vulnerables y la creación de refugios sensoriales controlados para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y sus familias.
El acuerdo plenario respaldó de forma unánime el planteamiento de Coalición Canaria de articular medidas destinadas a reducir y, progresivamente, eliminar el uso de fuegos artificiales explosivos en los actos públicos que programe y desarrolle el municipio, apostando por celebraciones más seguras, inclusivas y respetuosas con la ciudadanía, los animales y el entorno.
El respaldo unánime a la propuesta de CC es una apuesta por celebraciones más seguras e inclusivas
La iniciativa, defendida por el concejal nacionalista Aythami Amaro, parte de «la creciente preocupación social por el impacto negativo de la pirotecnia explosiva sobre la salud pública, la seguridad ciudadana, el bienestar animal y el medio ambiente». El edil subrayó que «el ruido extremo afecta especialmente a personas mayores, menores y personas con trastornos del espectro autista o estrés postraumático, además de generar situaciones de ansiedad y riesgo en animales domésticos y silvestres».
Aythami Amaro defendió que este acuerdo plenario «refleja una sensibilidad compartida hacia una Adeje más inclusiva, sostenible y comprometida con el bienestar colectivo». Al tiempo, consideró que supone un avance hacia celebraciones públicas adaptadas a las necesidades actuales de la sociedad.
- La Aemet advierte: Tenerife estrenará 2026 con alertas por chubascos acompañados de tormentas y fuerte viento
- La borrasca Francis llegará a Tenerife en Año Nuevo con lluvias intensas, viento y nieve en cumbres
- El aeropuerto Tenerife Norte tendrá su primer acceso directo por la TF-5
- Detenido el conductor que provocó la muerte de un motorista en Tenerife tras saltarse un stop y dar positivo en alcohol y drogas
- Arrancan 26 postes en la carretera de Los Silos: el Ayuntamiento denuncia un acto vandálico contra el mobiliario público
- Fallece un motorista en Tenerife tras colisionar con un conductor ebrio
- La Aemet actualiza los avisos por la borrasca Francis: más peligro en La Palma
- Un fuerte accidente en el sur de Tenerife deja colas kilométricas y un motorista en estado grave