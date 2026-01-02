En Directo
Sigue en directo todas las consecuencias de la borrasca Francis en Canarias: La Palma, la más afectada
Canarias se mantiene en alerta por fuertes precipitaciones, viento extremo, oleaje y aparato eléctrico
Un frente frío asociado a la borrasca Francis estrenó el año en Tenerife bajo la amenaza de tiempo inestable. Avisos por tormentas, lluvias, oleaje y vientos pusieron en alerta al Archipiélago y dejó la peor parte en La Palma.
La Isla Bonita sufrió el primer golpe de la borrasca, dejando correr a sus barrancos y con problemas de operatividad en el aeropuerto que afectaron a vuelos con el resto de los aeródromos canarios.
La Agencia Estatal de Meteoología (Aemet) avisa de que Francis no ha terminado su visita a las Islas y augura que esta situación permanecerá al menos durante el fin de semana.
Raúl Robledo
La Aemet prevé vientos de hasta 100 kilómetros hora este viernes en Tenerife
Conoce la previsión del tiempo para este 2 de enero
Avisos por la borrasca Francis
La Aemet actualiza los avisos por la borrasca Francis.
Pedro Fumero
Borrasca Francis: muchas lluvias, escorrentías en los barrancos y sin incidencias graves en La Palma
El consejero de Emergencias, Darwin Rodríguez, indica que se intervino en numerosos desprendimientos.
Efe
La borrasca Francis deja nieve en el pico del Teide y lluvia pero sin incidencias
La borrasca Francis ha dejado nieve en el pico del Teide y lluvia y vientos en algunos municipios de Tenerife, pero sin que se haya registrado incidencias importantes, ha señalado el Cabildo Insular.
Raúl Robledo
Primeros desprendimientos en las islas occidentales
Se producen los primeros desprendimientos en la islas occidentales por la borrasca Francis.
Raúl Robledo
Emergencias actualiza las alertas: la borrasca Francis deja lluvias más intensas y prolongadas en Canarias
La borrasca Francis ha llegado a Canarias este jueves, 1 de enero, tal y como estaba previsto, dejando las primeras lluvias, sobre todo, en las islas occidentales.
La borrasca obliga a cortar vías en La Palma
Carreteras cortadas en La Palma por el temporal.
Imágenes de la borrasca Francis en Tenerife.
Europa Press
Cinco vuelos cancelados entre Tenerife y La Palma por la borrasca Francis
El paso de la borrasca Francis por Canarias ha empezado a dejarse notar con cinco cancelaciones de vuelos este jueves, 1 de enero, que han afectado a las conexiones entre las islas de La Palma y Tenerife, según han informado desde Aena.
Actualización de las alertas.
