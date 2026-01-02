Sigue en directo todas las consecuencias de la borrasca Francis en Canarias: La Palma, la más afectada

Un frente frío asociado a la borrasca Francis estrenó el año en Tenerife bajo la amenaza de tiempo inestable. Avisos por tormentas, lluvias, oleaje y vientos pusieron en alerta al Archipiélago y dejó la peor parte en La Palma.

La Isla Bonita sufrió el primer golpe de la borrasca, dejando correr a sus barrancos y con problemas de operatividad en el aeropuerto que afectaron a vuelos con el resto de los aeródromos canarios.

La Agencia Estatal de Meteoología (Aemet) avisa de que Francis no ha terminado su visita a las Islas y augura que esta situación permanecerá al menos durante el fin de semana.

Raúl Robledo La Aemet prevé vientos de hasta 100 kilómetros hora este viernes en Tenerife Conoce la previsión del tiempo para este 2 de enero

Avisos por la borrasca Francis La Aemet actualiza los avisos por la borrasca Francis.

Efe La borrasca Francis deja nieve en el pico del Teide y lluvia pero sin incidencias La borrasca Francis ha dejado nieve en el pico del Teide y lluvia y vientos en algunos municipios de Tenerife, pero sin que se haya registrado incidencias importantes, ha señalado el Cabildo Insular. Leer más

Raúl Robledo Primeros desprendimientos en las islas occidentales Se producen los primeros desprendimientos en la islas occidentales por la borrasca Francis.

Raúl Robledo Emergencias actualiza las alertas: la borrasca Francis deja lluvias más intensas y prolongadas en Canarias La borrasca Francis ha llegado a Canarias este jueves, 1 de enero, tal y como estaba previsto, dejando las primeras lluvias, sobre todo, en las islas occidentales. Leer más

La borrasca obliga a cortar vías en La Palma Carreteras cortadas en La Palma por el temporal.

Imágenes de la borrasca Francis en Tenerife. Borrasca Francis en Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Europa Press Cinco vuelos cancelados entre Tenerife y La Palma por la borrasca Francis El paso de la borrasca Francis por Canarias ha empezado a dejarse notar con cinco cancelaciones de vuelos este jueves, 1 de enero, que han afectado a las conexiones entre las islas de La Palma y Tenerife, según han informado desde Aena. Leer más