Sigue en directo todas las consecuencias de la borrasca Francis en Canarias: La Palma, la más afectada

Canarias se mantiene en alerta por fuertes precipitaciones, viento extremo, oleaje y aparato eléctrico

El agua corre por el Barranco de Las Angustias, en La Palma

El agua corre por el Barranco de Las Angustias, en La Palma

El Día

M. Plasencia

Y. Rodríguez

Santa Cruz de Tenerife

Un frente frío asociado a la borrasca Francis estrenó el año en Tenerife bajo la amenaza de tiempo inestable. Avisos por tormentas, lluvias, oleaje y vientos pusieron en alerta al Archipiélago y dejó la peor parte en La Palma.

La Isla Bonita sufrió el primer golpe de la borrasca, dejando correr a sus barrancos y con problemas de operatividad en el aeropuerto que afectaron a vuelos con el resto de los aeródromos canarios.

La Agencia Estatal de Meteoología (Aemet) avisa de que Francis no ha terminado su visita a las Islas y augura que esta situación permanecerá al menos durante el fin de semana.

