¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, música y navideños, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Un fotograma de la película. / TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, Ariel, un filme de Lois Patiño que adapta La tempestad, de Shakespeare, y con el que el cineasta ofrece una reflexión poética sobre la libertad y el destino. Esta película, protagonizada por Agustina Muñoz, Irene Escolar, Hugo Torres y José Díaz, Marta Pazos, gira sobre la idea de libertad también desde la perspectiva del miedo y ofrece una invitación a la aventura de vivir. Ariel, donde los juegos metanarrativos entre realidad y ficción se van trenzando en múltiples duplicidades, se proyecta en versión original en español, gallego y portugués con subtítulos en español.

Navidad

Los actos de Navidad continúan este fin de semana en el Gastro Market Tenerife Fest (Santa Cruz de Tenerife), con programación musical y oferta gastronómica. En concreto, el sábado serán las actuaciones de Maldita Nerea y Sofía Povedano; mientras que el domingo será el turno de Yosu Laroca, David Borrás & Yasmine y Aduen Amaya.

En La Laguna, la Plaza de la Navidad (Plaza del Cristo) acogerá el sábado el concierto de Leire Martínez, a las 20:30 horas, y el domingo tendrá lugar el espectáculo famiia 'El relojero de los sueños'.

Humor

La humorista canario Dario López ofrecerá su espectáculo 'Medio Totufo' este sábado en el Teatro Unión Tejina. Con este show, Darío López regresa al escenario para demostrar que no hay problema tan grande que no pueda empeorar con un mal consejo o una buena dosis de indecisión. En él, se enfrenta a las pequeñas y grandes decisiones del día a día. A través de monólogos, anécdotas y un toque clave de interacción con el público, Daria nos invita a reírnos de nuestra propia totufez.