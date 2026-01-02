Rachas de viento de hasta 105 kilómetros por hora en Tenerife durante el primer día del año por la borrasca Francis

El primer día del año estuvo marcado en Tenerife por un episodio de viento intenso y frío, asociado al paso de la borrasca Francis, que dejó rachas de hasta 105 kilómetros por hora, según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La estación de Izaña, situada en la cumbre de la isla, registró los valores más elevados, mientras que el Pico del Teide recibió los primeros copos de nieve del año, que cayeron a partir de los 2.700 metros de altitud.

Tanto el teleférico del Teide como los accesos al Parque Nacional se cerraron al público en la tarde del 1 de enero por motivos de seguridad.

La inestabilidad atmosférica provocada por el paso de la borrasca Francis no sólo afectó a Tenerife, sino que se los fuertes vientos y las precipitaciones se dejaron sentir en todas las islas Canarias.

Fuertes precipitaciones en La Palma

El consejero de Emergencias del Cabildo de La Palma, Darwin Rodríguez, aseguró en la tarde de este jueves que, tras pasar el grueso de la borrasca Francis, ha habido «grandes pluviometrías, sobre todo, en el noroeste de la Isla». Puntagorda, Tijarafe y Garafía fueron los municipios que mayores registros de lluvias tuvieron. También hubo precipitaciones considerables en la vertiente oeste de La Palma. En Camino del Calvario (Puntagorda) se registraron más de 91,2 litros por metro cuadrado hasta el mediodía. En Bellido (Tijarafe) se contabilizaron 90,6, mientras que en Camino El Pinar (Tijarafe) hubo 87,6 litros por metro cuadrado.

Los operarios de la corporación insular tuvieron que intervenir en «multitud de desprendimientos de menor calado», aunque en algún caso fue «de carácter medio». A media tarde ya se habían resuelto todas esas incidencias. En la zona noroeste y oeste de La Palma también corrieron los barrancos, sobre todo el de Las Angustias, que desemboca junto al Puerto de Tazacorte. En dicho caso, el nivel de escorrentía fue calificado como «notable».

El personal de Emergencias de la corporación insular palmera también estuvo pendiente de controlar las posibles afecciones que pudieran generar dichas escorrentías, por desbordamientos o inundaciones de bienes inmuebles. Pero no se produjo ninguno de dichos episodios, aseguró Rodríguez.

El consejero palmero comentó que el viento tampoco causó grandes desperfectos ni generó caídas de árboles. Toda la red de senderos quedó cerrada, según informó la administración insular. Y se hizo especial incidencia en los de La Caldera de Taburiente. También fueron cortadas al tráfico de forma temporal las carreteras de Subida al Roque de Los Muchachos (LP-4), la vía de Las Mimbreras, entre Barlovento y Garafía, (LP-109) y el acceso a La Caldera de Taburiente (LP-214). En cuanto a la vía para entrar en el Parque Nacional de La Palma, se cerró debido a que cruza el Barranco de Las Angustias, que llevaba un caudal de agua significativo.

Intensas lluvias en Tenerife

Las intensas lluvias fueron el fenómeno más destacado en Tenerife, sobre todo en la vertiente oeste de la Isla. Las precipitaciones más significativas fueron los 35 litros por metro cuadrado en Santiago del Teide; los 33,6 en Chío (Guía de Isora); 32,6 en El Palmar (Buenavista); 30 en Trevejos (Vilaflor), o los 28,4 en Granadilla.

Las rachas máximas de viento alcanzaron los 104,8 kilómetros por hora en Izaña, en la cumbre de la Isla. Tampoco hubo incidencias de gravedad en esta Isla. Los episodios más significativos ocurrieron por levantamiento de tapas de alcantarillado en el municipio de Adeje; inundaciones puntuales en dos locales en Adeje y Santiago del Teide; un desprendimiento en la carretera que cruza el Parque Nacional del Teide (TF-21), a la altura del kilómetro 48, y el cierre del Teleférico del Teide. Según el Cabildo, hay nieve desde los 2.700 metros de altitud.

Desprendimientos en La Gomera

Las incidencias más relevantes en La Gomera estuvieron relacionadas con desprendimientos puntuales en algunas carreteras. Las mayores precipitaciones se registraron en el sur de la Isla. El Cabildo pidió a la población extremar la precaución ante el paso de la borrasca, atendiendo a la previsión meteorológica adversa y a la activación de la alerta por fenómenos costeros, así como de la prealerta por lluvias y vientos.

Pocas incidencias en El Hierro

En El Hierro también hubo muy pocas incidencias y de escasa relevancia, como desprendimiento de piedras o caída de ramas en lugares puntuales. Por ejemplo, una caída de piedras afectó a la carretera HI-400, de El Julan al Cruce del Tomillar. Y una rama cayó en la calle La Constitución, en Valverde. Hasta las 21:00 horas de ayer, habían caído 43,7 litros por metro cuadrado en Malpaso, 42 en Sabinosa, 39,2 en El Pinar, 35,2 en Valverde, 34,5 en Frontera, 34,2 en San Andrés, 24,9 en el complejo de La Dehesa y 19,6 en la zona del aeropuerto, según los datos de la administración insular. En el aeropuerto herreño hubo algunos retrasos leves en las salidas.