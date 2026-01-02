La primera luna llena del 2026 iluminará el cielo de Tenerife este fin de semana: será la primera superluna del año y del invierno

El cielo de Tenerife se prepara para dar la bienvenida a la primera luna llena del 2026. Un evento astronómico que da comienzo al ciclo lunar anual. Esta luna recibe el nombre de "Luna del Lobo"

Esta luna llena será una de las superlunas del 2026, esto significa que está más cerca de la Tierra y, por ello, parece más grande y brillante en el cielo tinerfeño. Además de ser la primera luna del año, también es la primera del invierno.

¿Cuándo se verá?

Durante la noche del 3 al 4 de enero, la primera luna llena del año alcanzará su fase más brillante y visible, iluminando todo el archipiélago. Esta luna se podrá contemplar desde las 11.03 (hora peninsular) del día 3 de enero.

La luna llena vendrá acompañada de mareas vivas en las costas canarias. Este fin de semana se registrarán coeficientes de marea altos a muy altos (de 87 el día 2 hasta 92 el domingo 4), por lo que habrá mareas vivas.

Por qué se conoce como la Luna del Lobo

El nombre Luna del Lobo tiene origen en las tribus nativas de América del Norte. Este nombre se asociaba con los aullidos de los lobos durante las frías noches de enero, un comportamiento que reflejaba el hambre y la lucha por el territorio en pleno invierno.

En culturas europeas, esta luna también era conocida como Luna tranquila o Luna serena, destacando la calma que acompaña a esta época del año.

Dónde ver la primera luna llena del año en Tenerife

La isla de Tenerife tiene uno de los mejores puntos para observar el cielo nocturno, esto facilita a los ciudadanos de la isla la visión de la última luna llena del año.

El Parque Nacional del Teide es un punto de referencia por excelencia. Desde lugares como el Mirador de Izaña, el Parador Nacional del Teide, El Portillo o la zona de Las Cañadas, los visitantes pueden disfrutar de una visión clara del firmamento, y lo más importante, alejada de la contaminación lumínica