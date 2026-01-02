Así es la orquesta de Tenerife que lo está petando en redes con su versión de 'Noche de copas'

Una noche de copas, una noche loca

Besé otros labios, olvidé tu boca

Manché tu imagen, mе perdí yo sola

Y esa es la historia...

Si eres de Tenerife y sueles acudir a verbenas de pueblo, probablemente este estribillo te suene desde hace años. Noche de copas es una de las canciones más versionadas por las orquestas isleñas, así que, ya sea en romerías, carnavales o eventos populares, seguro que la has bailado o cantado en alguna ocasión.

Sin embargo, este tema está llegando mucho más lejos, tras haberse viralizado en redes sociales la versión de una orquesta tinerfeña, Nueva Línea, que, en estos momentos, es conocida en medio mundo.

¿Quiénes forman Nueva Línea?

Nueva Línea cuenta con cuatro jóvenes cantantes. Con sus voces y bailes pegadizos, estas chicas están arrasando en redes sociales como TikTok. De hecho, solo hay que echar un vistazo para que empiecen a aparecer vídeos de usuarios imitando sus pasos.

Sofía, Raquel, Mayte y Alicia son las voces de este grupo que también incluye a otros cinco músicos.

Otros temas

Si 'Noche de copas' es uno de sus bombazos, con el que han alcanzado más de un millón de visualizaciones en alguno de sus vídeos, no es el único. La loba, Un beso o Volveré son algunos de los temas que no pueden faltar en sus actuaciones por la isla, ni en la de prácticamente ninguna orquesta isleña.

Top 5

Su éxito está siendo tal en redes que múltiples usuarios los utilizan para mostrar sus propios bailes, triunfando estas navidades en cenas de empresas, encuentros familiares o de amigos. De hecho, el creador de contenidos Aitor González (@aitorglezz_) experto en las verbenas de la isla, ha creado una publicación con el top 5 de las canciones de Nueva Línea.

Así, los cinco mejores temas de esta orquesta para el creador de contenidos son:

Noche de copas Un beso La loba Si antes te hubiera conocido Brujería

Canción original

Si es prácticamente imposible que la canción Noche de copas no te haya salido en tus redes sociales en las últimas semanas, lo que sí es más normal es que no sepas el origen de este tema.

'Noche de copas', compuesta por Juan Carlos Calderón, se lanzó en 1982 en la voz de la cantante María Conchita Alonso y, aunque la gran mayoría la conocemos en su versión de merengue, originalmente fue una balada romántica.