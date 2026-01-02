El Cabildo de Tenerife mantiene activo el PEIN por vientos y fenómenos costeros

El Cabildo de Tenerife mantiene activado de forma preventiva el Plan de Emergencia Insular (PEIN) por la situación de alerta por vientos y fenómenos costeros desde las 13:25 horas de este viernes, ante la evolución de la borrasca Francis a su paso por la isla, según informó este viernes la corporación insular.

La decisión se adopta debido en la alerta por fenómenos costeros y vientos, así como de la prealerta por lluvias, decretadas por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgo de Fenómeno Meteorológico Adverso (PEFMA).

Según la información facilitada, se recomienda extremar la precaución en las costas del norte de la isla y en el litoral de los municipios de Buenavista del Norte, Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje y Arona, ante la previsión de viento del oeste y fuerte oleaje.

Avisos de la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos por rachas de viento que podrían alcanzar o superar los 80 kilómetros por hora hasta este sábado a las 18:00 horas, especialmente en zonas altas, la Cordillera Dorsal, el municipio de La Laguna y la vertiente sur de la isla.

También se mantienen avisos por fenómenos costeros, con viento de fuerza 7 este viernes en la costa del área metropolitana y previsión de mar combinada con olas de entre 4 y 5 metros en toda la costa norte durante el sábado.

El Cabildo informó de que para el fin de semana se prevén chubascos dispersos, con lluvias débiles o puntualmente moderadas en zonas del norte y del oeste de la isla, así como viento del oeste moderado con intervalos localmente fuertes, tanto en el litoral como en medianías y en el Parque Nacional del Teide.

Son probables rachas muy fuertes que podrían alcanzar o superar los 70 y 80 kilómetros por hora, agrega la nota.

Situación en el mar

En cuanto al estado del mar, se espera un empeoramiento significativo, con olas superiores a los cuatro metros en la costa norte y mar de fondo en municipios del oeste, coincidiendo con mareas vivas de luna llena.

Archivo - Oleaje en la playa de Almáciga / CECOPAL - Archivo

La consejera insular de Medio Natural, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, reiteró la llamada a la prudencia a la ciudadanía, y ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios y no acercarse a la costa, y señaló que permanecen activados los dispositivos necesarios para atender la situación.

Entre los recursos desplegados se encuentran efectivos de Bomberos, Brifor, CECOPIN, agrupaciones de Protección Civil, Cruz Roja, Carreteras y Guardias Rurales. El CECOPIN se mantiene en situación de refuerzo desde el 1 de enero y hasta la finalización de las alertas.