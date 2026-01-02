Avisos de viento y lluvias en Tenerife: la borrasca Francis seguirá afectando a Canarias este fin de semana

La borrasca Francis mantendrá su influencia en Canarias durante los próximos días de este 2026, según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Para los próximos días se espera viento intenso y precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en las islas occidentales y medianías de mayor relieve.

Predicción para el 3 de enero: viento fuerte y cielos nubosos

Este sábado, 3 de enero, se prevé un predominio de cielos nubosos en las vertientes norte y oeste de las Islas, alternando con intervalos de nubes en otras zonas. Las precipitaciones serán débiles a moderadas, con mayor frecuencia en las vertientes norte y oeste y carácter ocasional en el resto del archipiélago.

Las temperaturas apenas variarán o experimentarán un ligero descenso. El viento soplará de componente oeste o noroeste, siendo moderado en general, pero fuerte en cumbres y vertientes sur y norte de las islas montañosas, así como en el interior de Lanzarote. En estas áreas, no se descartan rachas localmente muy fuertes.

Predicción para el 4 de enero: rachas intensas en cumbres de Tenerife

El domingo 4 de enero, la Aemet prevé que el noroeste del Archipiélago y Lanzarote continúen bajo influencia de cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas, más frecuentes en las medianías de las islas montañosas. En el resto de zonas, se alternarán intervalos nubosos con probabilidad baja de precipitaciones, generalmente débiles y ocasionales.

Las temperaturas se mantendrán estables, mientras que el viento del noroeste soplará moderado, con intervalos de fuerte en vertientes noreste y suroeste al inicio del día. Además, se esperan rachas muy fuertes en las cumbres centrales de Tenerife durante la primera mitad de la jornada.

Predicción para el 5 de enero: continua la inestabilidad

Para el lunes 5 de enero, el pronóstico indica predominio de cielos nubosos, con algunos claros en las vertientes sur de las islas. Las lluvias se concentrarán en Lanzarote, Fuerteventura y al norte de las islas montañosas, siendo más intensas y persistentes en las medianías.

No se descartan precipitaciones ocasionales en las vertientes sur de las islas de mayor relieve, aunque serán más débiles. Las temperaturas registrarán un ligero descenso, que será más evidente en medianías y zonas altas. El viento del noroeste continuará siendo moderado, girando a norte durante la jornada.