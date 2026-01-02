La bollería francesa hecha en Tenerife que triunfa en el casco histórico de La Laguna

La tradición de la bollería francesa, reconocida internacionalmente por su técnica, precisión y cuidado en los detalles, ha encontrado un espacio propio en Tenerife. En pleno casco histórico de San Cristóbal de La Laguna, un obrador artesanal se ha consolidado como un punto de referencia para quienes buscan desayunos y dulces elaborados con métodos tradicionales, sin renunciar a productos y sabores del entorno canario.

Makika&Co abrió sus puertas en febrero de 2016 con una idea clara: ofrecer una experiencia gastronómica diferente basada en la repostería francesa, elaborada de forma artesanal y en el propio local. Desde entonces, el establecimiento se ha integrado en la vida cotidiana del centro lagunero, atrayendo tanto a residentes como a visitantes.

Un obrador propio en el corazón de La Laguna

Ubicado en la calle Juan, número 15, el local se encuentra dentro de una casa antigua del siglo XVIII, una construcción tradicional que conserva elementos arquitectónicos propios del casco histórico. En su interior, un patio canario con vegetación aporta un ambiente tranquilo que invita a detenerse y disfrutar de una pausa gastronómica alejada del ritmo acelerado.

Makika&Co abre de martes a sábado de 9:00 a 16:00 horas. Los domingos y lunes permanece cerrado por descanso del personal.

Desayunos y comidas ligeras durante el día

Mikika&Co ofrece empezar el día con sus desayunos disponibles hasta las 13:00 horas, donde sus tostas artesanales son las grandes protagonistas, con opciones más clásicas o más creativas.

A partir del mediodía, la cafetería presenta una selección de dos tipos de ensaladas, tres entrantes y tres platos principales, pensados para quienes desean disfrutar de uan comida ligera, pero casera y con un sello de calidad.

Durante todo el día, el obrador mantiene su esencia francesa con una amplía variedad de bollería y pastelería artesanal, además de sus payés rellenos de queso, quiches de distintos sabores, sándwiches y mixtos. Las elaboraciones pueden personalizarse añadiendo ingredientes extra con un suplemento que varía dependiendo el añadido.

El local también ofrece otras opciones para quienes prefieran optar por la vía más saludable con su Yogurt Bowl (con plátano, fruta de temporada, crema de cacahuete, granola casera y virutas de chocolate) por seis euros y el Yogurt Parfait (vaso de yogurt con confitura de fresa y granola casera) por tres euros.

Café de especialidad tostado en Canarias

El café es otro de los sellos de identidad del local, ya que sirve una selección de cafés de especialidad tostados en la isla de La Palma por los artesanos de El Café de Don Manuel, garantizando un sabor intenso y de calidad.

Los milkshakes son otra de las opciones para darte un capricho y saltarte la dieta, ideales para acompañar la bollería. Además, el local ofrece desayunos a domicilio con tres menús diferentes, cuyo precio oscila entre 20 y 25 euros, solo disponibles para repartos en la isla de Tenerife.

Además, el obrador elabora tartas artesanales por encargo, ideales para celebraciones, que deben pedirse con 48 horas de antelación y recogerse exclusivamente en el local.

Sabores canarios en una carta de inspiración francesa

Aunque Makika&Co destaca por su repostería francesa y su cuidada elaboración artesanal, la esencia canaria tiene un hueco en su propuesta gastronómica. Su popular tosta "La Canaria", rinde homenaje a los sabores más tradicionales del archipiélago.

Combina pan de masa madre con chorizo de Teror y queso ahumado canario, un toque de guarapo de La Palma y una espolvoreada de gofio. El resultado es una mezcla perfecta que destaca por su identidad isleña en cada bocado, manteniendo la esencia del local.